Loki'nin Karakter Bilgileri Marvel Tarafından Değiştirildi

İnsanların sevip sevmeme konusunda ayrım yaşadığı karakter olan Loki'nin karakter bilgilerine Marvel tarafından bir ekleme getirildi.

Bazılarının kötü olarak düşündüğü karakter Loki, Marvel’a göre o kadar da kötü olmayabilir. Kılı kırk yaran hayranlardan biri, resmi Marvel sitesinde ilginç bir şey keşfetti. Loki’nin karakter bilgisine ekleme yapan Marvel, Loki’nin aslında sandığımız gibi kötü olmadığını söyledi.

Site Loki’nin bilgilerini ne zaman değiştirdi bilinmiyor ancak aşağıda yazılanlar sitede bulunabiliyor:

Thanos, Kurnazlık Tanrısı’na abisinin en sevdiği yer olan Dünya hâkimiyetini önerdiğinde bunun karşılığı olarak Tesseract’ı talep etti. Zihin kontrolü cihazı olarak işleyen Scepter (asa) ile ödüllendirildiğinde Loki başkalarını kontrol edebiliyordu. Ancak Loki bunun farkında olmasa da Scepter, aynı zamanda onu da kontrol ediyordu ve Loki’ye abisi Thor’a ve Dünya’da yaşayanlara karşı bir nefret besletiyordu.

Eklenen kısım fazlasıyla şaşırtıcı. Marvel’a göre Loki’nin kullandığı asa, yalnızca başka insanları değil aynı zamanda Loki’yi de kontrol ediyordu ve Thor filminde onu kötü bir karakter olarak karşımıza çıkarıyordu.

Bu durum filmde hiçbir zaman bahsedilen bir durum olmadı ancak fazlasıyla mantıklı bir durum. En nihayetinde Loki’nin Yenilmezler filmindeki tavrıyla Thor’daki tavrı arasında ciddi farklılıklar bulunuyor.

Bunun yanı sıra bu bilgiyi öğrendiğimiz zaman Loki çok daha sempatik oluyor. En nihayetinde Loki bir kahraman olacaksa insanlar tarafından sevilmesi gerekiyor ve böyle bir hikâye insanlara Loki’yi çok daha fazla sevdirebilir.