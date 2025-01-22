Çıktığı günden beri dünya çapında en çok oynana oyunlar arasında yer alan Marvel Rivals'a, Bahar Festivali kapsamında sınırlı süreliğine Rocket League benzeri futbol temalı bir mod eklenecek.

NetEase imzası taşıyan Marvel temalı 6v6 PvP türündeki Overwatch benzeri multiplayer nişancı oyunu Marvel Rivals, aralık ayında resmen tüm platformlar için piyasaya sürülmüştü. Tamamen ücretsiz olan oyun, kısa sürede dünya çapında popüler olmayı başararak çok sevilmiş ve milyonlarca oyuncu sayısına ulaşmıştı.

Şimdi ise Marvel Rivals oynayanları mutlu edecek bir duyuru yapıldı. Yarın başlayacak Bahar Festivali kapsamında yepyeni bir modun ekleneceği açıklandı.

Rocket League benzeri futbol temalı bir mod geliyor

İlk sezonun çıkışının ardından gelen Bahar Festivali kapsamında oyuna eklenecek bu mod, sınırlı süreliğine oyunculara sunulacak. Etkinliğin fragmanından oldukça tanıdık bir mod olacağını görebiliyoruz.

3’e 3 oynanabilecek bu mod, yine Marvel karakterlerini içerecek. Rocket League’e benzeyen futbol temalı bir mod diyebiliriz. İki takım, topu karşı takımın kalesine sokarak gol atmaya çalışacak. Tabii ki karakterlerin özel güçleriyle bu kapışma çok daha ilginç hâle gelecek ve sıra dışı anların ortaya çıkmasını sağlayacak. Modun “Clash of Dancing Lions” ismini aldığını belirtelim.

Marvel Rivals, Overwatch’a çok benzemesiyle eleştirilen bir oyundu. Direkt bu modun da Overwatch’un Lucioball isimli futbol moduna çok benzemesi dikkat çekti.

Marvel Rivals’ın Bahar Festivali, 23 Ocak TSİ 12.00’de başlayacak. Başladıktan sonra yeni moda erişim sağlayabilirsiniz.