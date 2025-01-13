Geçtiğimiz ay yayımlanan üçüncü şahıs nişancı oyunu Marvel Rivals, eş zamanlı oyuncu rekoru kırdı. Oynaması ücretsiz oyunun ne kadar gelir elde ettiği de tahminî olarak hesaplandı.

Aralık ayının başında piyasaya sürülen oynaması ücretsiz üçüncü şahıs nişancı oyunu Marvel Rivals, son dönemlerin en çok ilgi gören yapımlarından biri olmuş gibi görünüyor. Zira yapılan açıklamalara göre Marvel Rivals, daha ilk ayında 135 milyon doların üzerinde para kazandı.

Marvel Rivals'ın elde ettiği gelirle ilgili detaylar, Game Look isimli internet sitesi tarafından paylaşıldı. Sitenin yaptığı analize göre Marvel Rivals, Steam'den 54,5 milyon dolar, PlayStation 5'ten 27,2 milyon dolar ve Xbox Series X/S'ten 2,7 milyon dolar kazandı. Oyunun Epic Games ile kendi istemcisi de göz önünde bulundurulduğunda Çin dahil toplam kazanç 135 milyon doları aştı. Oyunun, 2025 yılı sonunda 1 milyar doların üzerinde gelir elde etmesi bekleniyor.

Steam'deki eş zaman oyuncu sayısı 644 bini aştı!

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam ile ilgili verileri tutan SteamDB verilerine göre Marvel Rivals, geçtiğimiz günlerde eş zamanlı oyuncu rekorunu da kırdı. Daha önce 480 bin civarı eş zamanlı oyuncu sayısını gören oyun, 11 Ocak'ta 644 bin 269 oyuncuya ulaştı.

Marvel Rivals'ın bu denli büyük ilgi görmesinin nedeni, adından da anlaşılabileceği üzere Marvel karakterlerine ev sahipliği yapıyor olması. Oyuncular, Doctor Strange'ten tutun da Spider Man'e kadar Marvel evrenindeki karakterlerin neredeyse hepsini kullanabiliyorlar. Ayrıca bu kategoride Team Fortress ve Overwatch gibi az sayıda oyun olması, oyuncuların Marvel Rivals'a olan ilgisini artırdı.