Son yılların en başarılı sinema evrenlerinden biri olan Marvel Sinematik Evreni pek çok hayrana sahip. Bu hayranlardan biri, karışık kronolojik sıraya ve zaman yolculuğuna sahip olan serideki olayları kronolojik sıraya koymayı başardı.

Marvel Sinematik Evreni (MCU), 10 yıldan uzun süredir beyaz perdede karşımıza çıkıyor. Bu evrenin içindeyse daha uzun bir tarih çizgisiyle karşılaşıyoruz. Yüzlerce yıl öncesinden başlayan hikâye geleceğe kadar uzanıyor.

Bir Twitter kullanıcısı, MCU içerisindeki bütün sahneleri, gerçekleştikleri tarihi sırayla listelemeyi başardı. Disney ile çalışmışlığı da olan komedyen Tony Goldmark, bu zorlu görevi yerine getirmeyi başarırken büyük ilgi gördü.

Dört sayfalık sıralama:

“Peki nerd'ler, yaptım. Bana bir küresel salgına ve lanet bir karantinaya mal oldu ama yaptım. Şu ana kadarki tüm MCU filmlerini SAHNE SAHNE kesin kronolojik sıraya koydum. Aklımı kaçırmış durumdayım. Bir şey değil.”

Goldmark, Thor filmlerindeki pek çok giriş hikâyesinin ve geri dönüşlerin MCU’daki ana olaylardan önce gerçekleştiğini ifade etti. Goldmark, ayrıca serum öncesi Steve Rogers hikâyeleri ve Bucky’nin Hydra için çalıştığı yılları da ayrı bir noktaya konumlandırdı.

The Incerdible Hulk, Iron Man, Iron Man 2, Iron Man 3 ve Thor filmlerinin sık sık çakışan zamanları da sahnelere bölünerek sıralanmış oldu. Bu filmlerde ayrıca geriye dönüş sahneleri nedeniyle zaman değişimleri bulunuyor.

Endgame sonradan eklendi:

Goldmark, ilk gönderisinde Avengers: Endgame’deki zaman soygununu hikâyeye dahil etmeyeceğini, o olayda yeni bir zaman çizgisi ortaya çıktığını söylemişti. Tabii ki internetten gelen baskıların üzerine bu yapımı da takvime dâhil etti.

Goldmark’ın yaptığı sıralama pek çok MCU tartışmasına netlik kazandıracaktır. Çizgi romanlarda bizim dünyamızda geçen her 4 yılda 1 yıl geçmiş kabul edilirken MCU'daysa zaman akışı 1'e 1 olarak gerçekleşmiş kabul ediliyor. Sonuçta oyuncular gerçek zamanlı olarak yaşlanıyor. Asıl soruysa şu: 3.000 dakikalık MCU yapımlarını kim dakika dakika kesip tam 2 gün sürecek devasa bir film hâline getirecek?