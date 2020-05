Marvel’s Iron Man VR’nin Çıkış Tarihi Açıklandı

Yaklaşık 8 ay önce duyurulan ve oyuncuların dikkatini çeken Marvel’s Iron Man VR, koronavirüs nedeniyle maalesef bir kez daha ertelenmişti. Bugün yapılan duyuruyla oyunun çıkış tarihi netleştirildi.

Oyun dünyası yavaş yavaş sanal gerçeklik oyunlarına ısınırken geçtiğimiz aylarda duyurulan bir oyun, tüm oyuncuların dikkatini çekmişti. Camouflaj tarafından geliştirilen o oyun, oyuncuların Marvel dünyasının en ünlü karakteri olan Iron Man olmalarına imkân tanıyacaktı.

Maalesef oyun dünyasında zaman zaman yaşanan aksaklıklar, Marvel’s Iron Man VR isimli bu oyun için de yaşanmıştı. Bundan yaklaşık 8 ay önce tanıtılan Iron Man VR, normal şartlar altında 28 Şubat’ta yayınlanacaktı ancak 3 ay önce yapılan açıklamayla oyunun çıkış tarihi 15 Mayıs’a ertelenmişti.

Oyunun çıkacağı tarih açıklandı:

Oyunun 15 Mayıs’ta çıkması planlanmıştı ancak bu sefer de koronavirüs baş gösterdi. Bunun sonucunda Sony, The Last of Us Part II ile birlikte Marvel’s Iron Man VR’nin de ertelendiğini duyurmuş ancak tarih vermemişti. Nihayet bugün PlayStation’ın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamayla birlikte Marvel’s Iron Man VR’nin ne zaman çıkacağı kesinlik kazandı.

PlayStation tarafından yapılan açıklamada Marvel’s Iron Man VR’nin 3 Temmuz 2020 tarihinde yayınlanacağı belirtildi. Bununla birlikte paylaşımda önümüzdeki haftalarda daha fazla haber paylaşılacağı da ifade edildi. Yapılan son duyuruyla birlikte Marvel’s Iron Man VR’yi bekleyen oyuncuların içi rahatlamış oldu.

Bilindiği üzere Sony, geçtiğimiz haftalarda yaptığı duyuruyla birlikte Marvel’s Iron Man VR’yi ve The Last of Us Part II’yi ön siparişle satın alan kullanıcılara para iadesi yapmaya başladığını açıklamıştı. Firma, belki de yakın zamanda yeni bir ön sipariş sayfası oluşturabilir.

Camouflaj tarafından geliştirilen Marvel’s Iron Man VR, oyuncuları sanal dünyada Tony Stark ile birleştirerek onları maceradan maceraya koşturacak. Oyun içerisinde oyuncuların ana düşmanıysa Iron Man çizgi romanının 219. sayısında karşımıza çıkan Ghost olacak. Marvel’s Iron Man VR’nin yayınlanan fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

Marvel's Iron Man VR fragmanı: