Resident Evil, Monster Hunter gibi birçok oyun serisinin arkasındaki isim olan Capcom, 2021 Nisan'ına kadarki gelecek planlarını açıkladı. Şirketin planları arasında önümüzdeki bir yıllık süreçte birden fazla AAA oyun tanıtmak yer alıyor.

Japonya merkezli oyun geliştiricisi ve dağıtıcısı Capcom, 31 Mart 2021’de sona erecek mali yıl için stratejilerini ve planlarını paylaştı. Resident Evil, Monster Hunter gibi birçok oyunun arkasındaki isim olan firmanın paylaşımında en dikkat çeken noktaysa Nisan 2021’e kadar birden çok AAA oyun duyurmak istediği oldu.

Açıklanan hedeflere baktığımızda geçtiğimiz yıl rekor kıran şirket, önümüzdeki mali yıl içerisinde kendi hedeflerini geçmeyi, satış bölgelerini genişletmeyi, mevcut oyunlarını daha fazla kitleye ulaştırmayı ve birkaç yeni ve büyük oyun tanıtmayı hedefliyor. Japon firmanın tanıtacağı bu yeni oyunların neler olacağı henüz tam olarak bilinmese de bazı iddialar bulunuyor.

Capcom, Nisan 2021'e kadar 28 milyon birim satış yapmayı hedefliyor:

İddialar, firmanın tanıtacağı yeni oyunlardan en az birinin Resident Evil serisine ait olacağı yönünde. Bu noktada Resident Evil serisinden görebileceğimiz en muhtemel oyunsa Resident Evil 4’ün remake versiyonu olacaktır.

Öte yandan Resident Evil serisine yatırım, şirket için oldukça mantıklı bir hamle olabilir zira daha geçtiğimiz ay piyasaya sürülen Resident Evil 3 (2020), ilk haftasında 2 milyon satışa ulaşmayı başarmıştı. Bu veriler, hayranların seriye olan ilgisini açık bir şekilde gözler önüne seriyor. Şirketin açıkladığı bir diğer hedefse yine 2021 mali yılı içerisinde toplamda 28 milyon satışa ulaşmak. Japon firmanın bu satış rakamlarını mümkün kılmak için planladığı stratejiler arasındaysa satış bölgelerinin genişletilmesi ve bölgelere göre esnek ücretlendirme gibi maddeler yer alıyor.

Capcom, tüm bu operasyonlarıyla birlikte yıllık %10 oranında büyüme bekliyor. Bir başka deyişle şirket oldukça başarılı bir yıl geçirmeyi hedefliyor diyebiliriz. Japon firmanın tüm bu hedeflerine ulaşıp ulaşmayacağını ancak ilerleyen günlerde göreceğiz. Bu süreçte yaşanan gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.