Maske ve Mesafe Kurallarının İhlali, Gripte Artış Yaşattı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'da COVID-19’a karşı alınan tedbirlerin azalmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Tedbirlerin gribal enfeksiyonları da artırdığını belirten Koca, vatandaşı her iki riske karşı uyardı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maske kullanımının azalması ve mesafe kurallarına uyulmamasının bazı sonuçlarından bahsederek vatandaşları uyardı. Bakan Koca, bu iki ihmalin belirtileri COVID-19’a benzeyen enfeksiyonlarda artış yarattığını ifade etti.

Geçtiğimiz sene tedbirlerin daha çok dikkate alınmasıyla gribal enfeksiyonların da azaldığını belirten Fahrettin Koca, vatandaşları her iki enfeksiyona karşı temkinli olmaları konusunda uyardı.

"Lütfen her iki riske karşı tedbirli olun"

Fahrettin Koca, dün güncel COVID-19 vaka verilerini paylaşarak "Yeni vakalar içinde gençlerin oranı artış gösteriyor. Umulanın aksine, üniversite öğrencilerimiz arasında aşılanma oranı düşük. Sağlıklı bir eğitim ortamı için gençlerimiz aşılarını aksatmadan yaptırmalı. Toplum, bütün gençlerinin aşı olarak mücadeleye katılmalarını bekliyor" ifadelerini kullanmıştı. Akşam saatlerinde tekrar paylaşım yapan sağlık bakanı, bu sefer koronavirüsle birlikte artmaya başlayan bir diğer enfeksiyondan bahsetti: Grip.

Belirtileri COVID-19’a benzeyen bir enfeksiyon olan gribin artışta olduğunu belirten Fahrettin Koca, "COVID-19 tedbirleri, geçtiğimiz yıl, gribal enfeksiyonları çok büyük oranda azaltmıştı. Belirtileri COVID-19’a benzeyen bu enfeksiyonlarda, mevsim şartları, maske ve mesafe tedbirlerindeki ihmaller sebebiyle ciddi artış var. Her iki riske karşı lütfen tedbirlere uymaya çalışın." açıklamalarında bulundu. Zira bu tip enfeksiyonlar, COVID-19 kapıp kampadığınızı sapmatayı zorlaştırmakla beraber bağışıklığınızın gardını COVID-19’a karşı düşürebilir.