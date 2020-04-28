UFO Görüntüleri Hakkında Türk Uzmanlardan Açıklama

ABD Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı UFO görüntülerine ilişkin iki Türk uzmandan açıklama geldi. Uzmanlar, tanımlanamayan uçan cisimlerin uzaylı olmaktan çok insan yapımı olduğunu düşünüyorlar.

Dünya koronavirüs salgınıyla mücadeleyi sürdürürken ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), arşivinde olan tanımlanamayan uçan cisim (UFO) videolarını paylaşmıştı. Daha önce özel bir şirketin paylaştığı videoları resmi olarak yayınlayan Pentagon sözcüsü, pilotları için bir UFO rehberi hazırladığını da söylemişti. Kızılötesi kamerayla kaydedilen görüntülerde tanımlanamayan cisimler çok hızlı bir şekilde hareket ederken görülüyordu.

Pentagon'un yayınladığı görüntüler hakkında yorum yapan iki Türk uzman, 'uzaylı' iddialarına temkinli yaklaşılması gerektiğini belirtti. TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Müdürü Prof. Dr. Sacit Özdemir ve İstanbul Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü'nden Doç. Dr. Hasan Esenoğlu'na göre donanma pilotlarının görev sırasında kayda aldıkları görüntülerde yer alan cisimler uzaylılara ait değil.

'Uzaylılarla hiçbir alakası olamaz'

Yayınlananların uçak kameraları tarafından havada hareket sırasında alınmış görüntüler olduğunu belirten Sacit Özdemir, "Fakat bu görüntülerden ne olduğunu söylemek imkânsız. Yani adı gibi UFO, tanımlanamayan uçan cisim gerçekten fakat uzaylılarla hiçbir alakası olamaz. Başka gezegenlerden, başka yıldızlardan dünyaya gelmiş canlılar olamaz, veyahut onların araçları olamaz. Bu tür yorumlar yapmak çok yanlış olur" dedi.

Prof. Dr. Özdemir, görüntülerdeki cisimlerin insansız hava araçları, meteoroloji balonu veya farklı tür hava araçları olabileceğini belirtirken cismin sonuç olarak yine insanlar tarafından üretildiğini savundu. Görüntülerin bir kısmının montajlamış olabileceğini, kamera hilelerinin bulunabileceğini belirten Özdemir, "Bunları hemen uzaylılarla ilişkilendirmek büyük hata. O açıdan bunu kabul etmemiz mümkün değil. En azından bu görüntü ve kayıtlara bakarak bunlar uzaylı, uzaydan gelmiş canlıların araçları, demek büyük bir yanlış olur" ifadelerini kullandı.

Görüntülerin yayınlanma amacının kamuoyunun gündemini değiştirmek olabileceğini iddia eden Prof. Dr. Özdemir, görüntülerin montajlanıp montajlanmadığının ya da görüntüler üzerinde herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığının da uzmanlar tarafından incelenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

"Görüntünün uzaylılara ait olduğunu söylemek için bizzat görmek gerekir" diyen Doç. Dr. Hasan Esenoğlu ise "Görünmeyen bir virüs, dünyayı nasıl etkiliyor biliyoruz. Görüntüdeki cisim uzaylılarla ilgili olsa etkisi koronavirüsü de geçerdi çünkü görünüyor. O yüzden bunun UFO ya da uzaylı olduğunu söyleyemeyiz" dedi.

Görüntülerdeki cisme 'uzaylılara ait' demenin bilimi 'fena hâlde zorlayacağını' savunan Esenoğlu, "Ama ne olduğuna dair elimizde bir veri yok. Gördüğüm kadarıyla dünya atmosferinin dışında gökyüzüne gönderilen on binlerce nesne var. Onlardan olabilir, uydu veya zaman içinde enerjisi bitmiş olanların serbest kalanlarından olabilir. Buna benzer çok sayıda olgu var uzayda, çıplak gözle görülecek kadar da bunların sayısı arttı. İnsanın ilgisini çekiyor ama tanımlanamayan birer cisim olarak tanımlayabiliriz. Herhangi bir yaşama dair bir şey söylemek çok zor" ifadelerini kullandı.