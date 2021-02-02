BioWare stüdyosunun sevilen Mass Effect üçlemesi gelişmiş grafikler ve 4K çözünürlük desteğiyle Legendary Edition adı altında tekrar çıkıyor. Üçlemenin yer aldığı bu pakette ayrıca çıkmış olan tüm DLC'ler de bulunuyor.

BioWare tarafından geliştirilen Mass Effect serisinin son oyunu Mass Effect: Andromeda, 2017 yılında çıkmış ve ne oyuncular ne de hayranlar tarafından pek beğenilmemişti. Ancak serinin ilk üç oyunu oldukça olumlu yorumlarla karşılanmış, hatta serinin ikinci oyunu, Metacritic'te "Must Play" rozetini kazanmayı başarmıştı.

Mass Effect: Andromeda, oyuncuların ağzında kötü bir tat bırakmış olsa da geliştirici stüdyo BioWare, oldukça sevilen ve üstünden bir hayli zaman geçmiş olan Mass Effect'in ilk üç oyununu gelişmiş grafiklerle Mass Effect Legendary Edition adı altında tekrar oyunculara sunmaya hazırlanıyor.

Mass Effect üçlemesi, gelişmiş grafiklerle tekrar geliyor

Mass Effect 1, 2 ve 3'ün toplandığı Mass Effect Legendary Edition, 14 Mayıs'ta oyuncularla buluşacak. İlk üçlemenin bulunduğu bu paket, 4K çözünürlük desteğine ve HDR uyumluluğuna sahip. Buna ek olarak PC ve konsollarda 60 FPS desteği de sunuyor.

Yeni edisyonun PC sürümüne oyun kumandası desteğiyle birlikte 21:9 geniş ekran desteği de sunuluyor. Tabii bu pakette sunulan tek şey, gelişmiş grafikler değil. Ayrıca oyun için çıkmış olan tüm DLC paketleri de yine Legendary Edition'ın içerisinde bulunuyor.

Oyunun geliştirici stüdyosu BioWare'den yapılan açıklamada on binlerce doku, görsel efekt ve ışıklandırma güncellenirken ekstra olarak bokeh tarzında alan derinliği de eklendi. Üçlemenin toplandığı paketin oyuncularını görsel anlamda tatmin edeceğini söylemek oldukça mümkün.

Peki, Mass Effect Legendary Edition'ın fiyatı ne olacak? Oyunun PC için Steam fiyatı 419,99 TL olacak. PlayStation 4 fiyatı 499,99 TL iken Xbox fiyatı ise 497,50 TL olacak.

Mass Effect Legendary Edition sistem gereksinimleri

Minimum:

İşletim sistemi: Windows 10 64 bit

Windows 10 64 bit İşlemci: Intel Core i5 3570 ya da AMD FX-8350

Intel Core i5 3570 ya da AMD FX-8350 RAM: 8 GB

8 GB Ekran kartı: NVIDIA GTX 760 ya da AMD Radeon 7970 / R9280X

NVIDIA GTX 760 ya da AMD Radeon 7970 / R9280X DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 110 GB

Önerilen: