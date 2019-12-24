Matematik Dünyasının Sihirli Sayısı ile Tanışın: 6174

Matematik dünyası hala çözülmeyi bekleyen esrarengiz formül ve sayılarla dolu. Bunlardan bir tanesi de 6174. İlk bakışta sıradanmış gibi görünen bu sayı, gezegenin en ünlü matematikçilerini dahi büyülüyor.

Bu haberimizi elinizde bir kağıt ve kalem alarak okumanızda fayda var. Zira birazdan birlikte bazı işlemler yapacağız. Öncelikle dört basamaklı bir sayı belirleyelim. Örneğin; 1234. Şimdi rakamları büyükten küçüğe doğru sıralayalım: 4321. Bu sefer tam tersini yapalım. Yani küçükten büyüğe doğru sıralayalım: 1234. Ardından bu iki sayıyı çıkaralım: 3087.

Şimdi elde ettiğimiz bu dört basamaklı sayı ile 2, 3 ve 4'üncü adımları tekrar uygulayacağız. Sırasıyla 8730, 0378 ve 8352 sayılarını bulmamız gerekiyor. Son olarak 8352’yi, küçükten büyüğe doğru sıraladığımızda elde ettiğimiz sayı olan 2358’den çıkaralım. Sonuç: 6174.

Şimdi aynı adımları matematikçileri büyüleyen bu sayı ile tekrarlayalım; rakamları büyükten küçüğe, ardından küçükten büyüğe sıralayıp, son olarak da büyük sayıdan küçüğü çıkaralım. 7641 - 1467 = 6174. Gördüğünüz üzere sonuç yine aynı. Peki, bu bir tesadüf mü? Kesinlikle hayır.

Bugün herkes tarafından kabul görüyor

Sayılarla dans etmeyi seven bir matematikçi olan Hintli Dattatreya Ramchandra Kaprekar, 1949 yılında Hindistan'ın Madras kentinde düzenlenen bir matematik konferansında 6174 sayısının gizemini tüm dünyaya açıkladı. İlk günlerde ülkesindeki meslektaşları tarafından pek de ciddiye alınmayan bu keşif, 1970’lerde başta ABD olmak üzere pek çok ülkede kabul görmeye başladı. Nitekim bugün de, Kaprekar’ın yaptığı bu ve benzeri keşifler dünyadaki tüm matematikçiler tarafından kabul görüyor.

Osaka Ekonomi Üniversitesi'nden Profesör Yutaka Nişiyama, tüm dört haneli sayıların belli bir dizi işlemden geçtikten sonra 6174'e ulaşıp ulaşmayacaklarını doğrulamak için bir algoritmadan faydalandığını söylüyor. Nişiyama, rakamların tümü aynı olmadığı müddetçe dört basamaklı tüm sayıların Kaprekar işlemlerinin en fazla yedinci adımında 6174 sayısına ulaştığını ifade ediyor.