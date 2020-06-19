Matematik Olimpiyatlarında 5 Öğrencimiz Dünya Şampiyonu Oldu

ABD, Rusya ve Fransa’da çeşitli matematik olimpiyatlarına katılan Türk öğrenciler, dünya şampiyonlukları da olmak üzere pek çok yüksek derece elde etmeyi başardı.

Rusya’da düzenlenen uluslararası matematik olimpiyatlarında 5 Türk öğrenci dünya şampiyonu olmayı başardı. Jale Tezer Koleji’nde öğretim gören bu 5 öğrenci dışında, aynı okuldaki 50’den fazla öğrenci de uluslararası matematik ödülü kazandı. Evrenin ortak dili olarak kabul edebileceğimiz matematikte dereceye giren öğrencilerimiz dışında aynı okuldan başka matematik turnuvalarına katılan öğrenciler de önemli dereceler elde etmeyi başardı.

290 bin öğrenci arasından seçildiler

Rusya’nın düzenlediği Uluslararası Matematik Olimpiyatları URFODU’ya bu sene 14 ülkeden 1780 okul ve 290.807 öğrenci katıldı. Bu olimpiyatlara katılan okullardan biri de Jale Tezer Koleji’ydi. Pek çok öğrencisiyle olimpiyatlara katılan okulda, 17 öğrenci ilk 500’e girmeyi başarırken; Zeynep Nur, Gülce Enecaz Yılmaz, Zeynep Gencer, Doruk Kızıloğlu ve Mert Kabalar isimli öğrenciler tam puanla dünya birincisi olup altın madalya kazandılar. Bizler de turnuvada ülkemizi en güzel şekilde temsil eden tüm öğrencilerimize teşekkürlerimizi iletiyoruz.

ABD’den davet geldi

ABD’nin düzenlediği Amerika Matematik Birliği’nin (MAA) düzenlediği Uluslararası Matematik Olimpiyatları’nda ise Rıdvan Kutay Sivri isimli öğrenci yüzde 2,5’luk dilime girmeyi başardı. Türkiye’den son 2 yılda bu dereceyi yapabilen tek öğrenci olan Sivri, bu başarısıyla ABD’den özel davet aldı. Sivri, aynı zamanda bu turnuvada Türkiye birincisi oldu. Fransa’da düzenlenen Kanguru Matematik Olimpiyatları’nda da Jale Tezer Koleji’nden 4 öğrenci tam puan alırken, 30 öğrenci ise finale kalmayı başardı.