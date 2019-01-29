  • Emine, Mavi Balina Oyununu Annesinin Telefonundan Oynamış

Mavi Balina Kurbanı 13 Yaşındaki Emine, Oyunu Annesinin Telefonundan Oynamış

1 dk okuma süresi
77
28
18
7
6
Adana’da babasının av tüfeği ile intihar eden 13 yaşındaki Emine Karadağ’ın oyunu annesinin cep telefonundan oynadığı ortaya çıktı.

21 Ocak günü yaşanan olayda Adana’nın Seyhan ilçesinde yaşayan Emine Karadağ, babasının av tüfeği ile intihar etmişti. Yarıyılda teşekkür belgesi alan küçük kız, gözyaşları içerisinde toprağa verildi.
İLGİLİ HABER

Çocukları İntihara Sürükleyen Mavi Balina Oyununun Ardındaki Çarpıcı Gerçekler

Emine’nin defterini inceleyen yakınları, kızlarının ölmeden önce 1 yıllık plan yaptığını ve bu planda 25 madde olduğunu tespit etti. Maddeler arasında “Anneni ve babanı huzurevine göndereceksin. Erkeklerle kavga edeceksin. Kimseyle konuşmayacaksın. Konuşmamaya yemin edeceksin" gibi ifadeler dikkat çekti.

Küçük kızın amcası Hasan Karadağ, Emine’nin muhtemelen annesinin telefonu ile Mavi Balina oynadığını, kızın cep telefonunun internet özelliği olmadığını söyledi.
İLGİLİ HABER

'Ölüm Oyunu' Mavi Balina, Şimdi de Bursa’da Bir Gencin Canını Aldı!

Emine Karadağ’ın olay günü kahvaltıya inmediği, kedisini serbest bıraktıktan sonra babasına ait tüfekle intihar ettiği ortaya çıkmıştı. Kızın yakınları, Emine Karadağ’ın küçüklükten bu yana içine kapanık olduğunu belirtti. Acılı aile yetkililerden Mavi Balina oyununun ülke çapında yasaklanmasını istiyor.

Kaynak : http://www.milliyet.com.tr/emine-mavi-balina-oyununu-gundem-2819091/
Etiketler: mavi balina, adana
77
28
18
7
6
Emoji İle Tepki Ver
77
28
18
7
6