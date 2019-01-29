Emine, Mavi Balina Oyununu Annesinin Telefonundan Oynamış

Adana’da babasının av tüfeği ile intihar eden 13 yaşındaki Emine Karadağ’ın oyunu annesinin cep telefonundan oynadığı ortaya çıktı.

21 Ocak günü yaşanan olayda Adana’nın Seyhan ilçesinde yaşayan Emine Karadağ, babasının av tüfeği ile intihar etmişti. Yarıyılda teşekkür belgesi alan küçük kız, gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Emine’nin defterini inceleyen yakınları, kızlarının ölmeden önce 1 yıllık plan yaptığını ve bu planda 25 madde olduğunu tespit etti. Maddeler arasında “Anneni ve babanı huzurevine göndereceksin. Erkeklerle kavga edeceksin. Kimseyle konuşmayacaksın. Konuşmamaya yemin edeceksin" gibi ifadeler dikkat çekti.

Küçük kızın amcası Hasan Karadağ, Emine’nin muhtemelen annesinin telefonu ile Mavi Balina oynadığını, kızın cep telefonunun internet özelliği olmadığını söyledi.

Emine Karadağ’ın olay günü kahvaltıya inmediği, kedisini serbest bıraktıktan sonra babasına ait tüfekle intihar ettiği ortaya çıkmıştı. Kızın yakınları, Emine Karadağ’ın küçüklükten bu yana içine kapanık olduğunu belirtti. Acılı aile yetkililerden Mavi Balina oyununun ülke çapında yasaklanmasını istiyor.