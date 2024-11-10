Çin'in yanı sıra ABD pazarında başarı elde etmeyi amaçlayan Mazda, yeni iki otomobil üzerinde çalışıyor.

Mazda, elektrikli ve hibrit araç yelpazesini genişletmeye yönelik önemli adımlar atmanın peşinde. Japon otomobil üreticisi, geçtiğimiz yıl ABD'de satışa sunduğu ilk elektrikli aracı MX-30 EV'nin üretimini durdurmuştu. Bu adım sonrasında ABD pazarında yeni bir elektrikli araç sunamayan Mazda, elektrikli araç stratejisini gözden geçirme sürecine girdi.

Şirket, ilk global çapta piyasaya sürdüğü elektrikli sedanı EV-6’yı Çin pazarında uygun fiyatlardan satışa sunmuş olsa da ABD pazarında tüketicilerin ilgisini çekemedi. EV-6'nın Çin merkezli Changan Automobile ile ortaklaşa üretilmesi nedeniyle ABD'ye ithalatında %100'lük bir gümrük vergisi uygulanması bu durumun ana sebeplerinden biriydi.

Mazda şimdi ise yeniden ABD ve global pazarda adından söz ettirmek için kendi geliştirdiği hibrit ve elektrikli araçları duyurdu.

Yeni hibrit CX-5 ve elektrikli SUV 2027 yılına kadar gelecek

2025-2027 yılları arasında piyasaya sürülmesi beklenen yeni hibrit CX-5'in yanı sıra Mazda, 2027 yılına kadar tamamen elektrikli bir SUV'yi piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirket, bu yeni EV modelinin yanı sıra plug-in hibrit versiyonların da geliştirme aşamasında olduğunu belirtti.

Mazda’nın yeni elektrikli SUV’sinin geçen yaz Pekin otomobil fuarında tanıttığı Mazda Arata konseptine benzemesi bekleniyor. Arata’nın seri üretiminin ise 2025 yılının sonunda başlaması planlanıyor.

Elektrikli araçlarının batarya tedarikini güvence altına almak için Panasonic ve AESC ile anlaşmalar imzalayan Mazda, 2030 yılına kadar bu anlaşmanın meyvelerini yemeyi amaçlıyor.

Peki siz Mazda'nın otomotiv sektöründe hedeflediği başarıyı elde edebileceğini düşünüyor musunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.