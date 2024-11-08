EPDK, Türkiye genelinde kaç adet elektrikli otomobil şarj soketi bulunduğunu açıkladı. Paylaşılan verilere göre ülkemizdeki elektrikli otomobil şarj altyapısı, henüz yeterli seviyede değil.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Eylül 2024 dönemine ilişkin Şarj Hizmeti Piyasası Aylık İstatistikleri verilerini yayımladı. Yayımlanan bu rapor ile Eylül 2024 itibarıyla Türkiye'de kaç adet elektrikli otomobil şarj soketi bulunduğu gün yüzüne çıkmış oldu.

EPDK verilerine göre ülke genelindeki elektrikli otomobil şarj soketi sayısı, 23 bin 377 seviyesine ulaştı. Bunların 14 bin 543 AC şarj desteği, 8 bin 834 tanesi ise DC şarj desteği sunuyordu. Peki bu veriler, Türkiye'deki elektrikli otomobil sayılarına kıyasla nasıl?

Türkiye'deki elektrikli otomobil sayısı en az 120 bin seviyelerinde

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), geçtiğimiz günlerde Ekim 2024 dönemine ilişkin sıfır otomobil satışlarına ilişkin verilerini yayımladı. Bu verilere göre Ocak-Ekim 2024 döneminde Türkiye'de 69.744 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleştirilmişti. Bu rakam, Ocak-Ekim 2023 döneminde ise 48.883 elektrikli otomobil satışı gerçekleştirilmişti. Böylelikle Türkiye'de satılan elektrikli otomobil sayısının sadece son 2 yılda 120 bin bandını çoktan aştığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Türkiye'de en çok satan elektrikli otomobiller için:

Tüm bu veriler ışığında, Türkiye'deki elektrikli otomobil şarj alt yapısının hâlâ yetersiz olduğunu görebiliyoruz. İnsanların kendi evlerini hesaba katmazsak, Türkiye'deki tüm elektrikli otomobillerin ancak yüzde 20'sine yetecek kadar soket var.