Japon otomobil devi Mazda'nın logosu değişiyor. Şirket, resmî açıklama yapmadı ancak Japonya'da alınan bir patent, yeni logoyu gözler önüne serdi.

Geçtiğimiz yıl sessiz sedasız aldığı bir karar ile Türkiye pazarından çekilen Japon otomobil devi Mazda ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Marka, henüz resmî bir açıklama yapmamış olsa da artık yeni bir logo kullanmaya başlayacak gibi görünüyor. Peki Mazda'nın yeni logosu nasıl görünecek?

Mazda, geçtiğimiz günlerde yeni bir patent aldı. İşte bu patent, markanın yeni logosunu gözler önüne serdi. Yapılan değişikliğe baktığımızda Mazda'nın da diğer otomobil üreticileri gibi sadeleşme kervanına katıldığını görüyoruz.

Mazda'nın yeni logosu böyle görünecek

Marka tarafından yapılmış resmî bir açıklama olmadığı için yeni logonun ne zaman kullanılmaya başlayacağına ilişkin bir şey söyleyemiyoruz. Japon sektör kaynakları, yeni logonun ilk aşamada elektrikli otomobillerde kullanılmaya başlayabileceğini söylüyorlar.

Mazda logosu, yıllar içerisinde böyle değişmişti:

Mazda'nın yeni logosu, geçmiştekilere kıyasla oldukça sade. Bunun esas nedeni, dijitalleşmenin ön plana çıkmaya başlamış olması. Firma da diğer otomobil üreticiler gibi üç boyutlu logodan iki boyutlu logoya dönüş yapmış gibi görünüyor. Bakalım şirketin konuyla ilgili açıklamaları nasıl olacak...