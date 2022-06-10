Popüler restoran zinciri McDonald's, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle devrettiği Rusya operasyonlarında logosunu değiştirdi. Yeni logonun son derece basit çizgilere sahip olması bir miktar eleştiri de çekmiş durumda.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması üzerine dünyanın dört bir yanından hükümetler ve şirketler Rusya'ya karşı çeşitli yaptırımlar uygulamaya başlamışlardı. ABD merkezli fast food zinciri McDonald's da Rusya'ya yaptırım uygulayan şirketler arasında yer alıyordu ancak McDonald's'ın Rusya'dan çekilme süreci pek çok şirkete göre biraz daha farklı oldu.

McDonald's, aslında bulunuduğı her ülkede farklı firmalara isim ve menülerini kullanma hakkı sunuyordu. Markanın Rusya'dan çekilmesinin ardından McDonald's'ın Rusya'daki operasyonlarını yöneten şirket ise halihazırda sahip oldukları fastfood zincirini kendi isimleriyle kullanma kararı aldı. Bu nedenle de McDonald's'ın logosu, Rusya'ya özel olarak değiştirilmiş durumda.

McDonald's'ın orijinal logosu ve Rusya'da kullanacağı yeni logosu

McDonald's'ın Rusya'daki franchise operasyonunda kullanılacak yeni logosuna baktığımızda yeşil zemin üzerine iki adet çapraz patates kızartması ve bir adet hamburger köftesi görüyoruz. Logoya dikkatli baktığınızda McDonald's'ın 'M' harfini görebiliyor olsanız da yeni logonun orijinal McDonald's logosu ile yakından uzaktan ilgisi olmadığı aşikar.

McDonald's'ın iki adet sarı kemerden oluşan yine 'M' şeklindeki orijinal logosu yaklaşık 72 yıllık bir tarihe sahip ve dünyanın hemen her yerinde önemli bir bilinirliğe sahip. Hatta logo öylesine eski ki McDonald's'ın Rusya'daki varlığı, logonun neredeyse yarı yaşında diyebiliriz.

Bu arada; McDonald's'ın Rusya'daki operasyonlarını satın alan Sırp yatırımcı Alexander Govor, yalnızca logoyu değil, restoranların ismini de değiştirmek zorunda. Yeni logonun şeklinde ismin yine 'M' harfi ile başlayacağını anlıyor olsak da "McDonald's Rusya'nın" yeni ismi henüz belli değil.

Hemen aşağıdaki bağlantıdan Rusya'dan çekilen şirketler için tasarlanan alternatif logo tasarımlarını inceleyebilirsiniz