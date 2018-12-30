MediaTek, Üst Segment Telefonlara Çip Üretmek İstiyor

Digitimes'da yer alan habere göre; MediaTek, çiplerinin üst segment telefonlarda da yer almasını istiyor ve bunun için çalışmalara başladı.

MediaTek, sektördeki yerini sağlamlaştırmaya karar vermiş gibi görünüyor. Digitimes'da yer alan bir habere göre, şirket bir üst seviyeye çıkmak niyetinde ve üst segment akıllı telefonlarda çiplerinin yer alabilmesi için Apple, Samsung ve Xiaomi gibi gözde akıllı telefon üreticileriyle görüşmelere başladı.

Şirket genel olarak düşük seviye telefonlar için ürettiği donanımlarla biliniyor fakat bu durumun onu akıllı telefon sektörünün bel kemiği olan amiral gemilerinde yer almaktan alıkoyuyordu.

Şimdilerde şirketin yapay zekaya odaklanarak ve pek çok gelişmiş teknolojiyi kullanarak daha yüksek kalitede ürünler üretmeyi hedeflediği ve bu sayede de büyük üreticilerin amiral gemilerinde yer almak istediği söyleniyor. Yine aynı habere göre şirketin yapay zekaya odaklanarak üretim yapacağı tek alan akıllı telefon sektörü değil. MediaTek aynı zamanda otomobil, bilgisayar ve iletişim sektöründe çeşitli alanlarda da bu yöntemle daha gelişmiş çipler üretmeyi hedefliyor.

Fakat şirketin bu yönde atacağı adımları çok iyi planlaması gerekiyor çünkü hem halihazırda bu alanda oldukça başarılı olan rakipleri var hem de bazı akıllı telefon üreticileri kendi AI teknolojilerini doğrudan yongalarına entegre ediyorlar ve bu durumlar MediaTek'in atmayı planladığı adımlarına engel olabilir.