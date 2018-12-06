MediaTek Helio M70 5G Çipset Resmi Olarak Duyuruldu

Qualcomm’un Snapdragon 855’ine MediaTek’in cevabı gecikmedi. Şirket, Helio M70 5G çipsetini resmi olarak duyurdu.

Qualcomm’un yeni 5G bağlantı özelliğine sahip işlemcisi Snapdragon 855, yakın zamanda resmen duyurulmuştu. Firmanın en büyük rakibi olan MediaTek’in 5G bağlantı sağlayan çipseti Helio M70 de resmi olarak açıklandı. Helio M70, ilk olarak Tayvan’da açıklanmıştı.

Bu çip sette 2G/3G/4G/5G bağlantılar bulunuyor. Hem 5G radyo (NR) hem standalone (SA) hem de non-standalone (NSA) desteği bulunan Helio M70, 6 Ghz altı frekans bandını da destekliyor. Cihaz, 5G için özel olarak geliştirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, 5 Gbps veri için uyumlu olması planlanan çipin 3GPP Rel-15 özelliklerine göre tasarlandığı bildirildi. MediaTek Kablosuz Bağlantılar Bölümü Genel Müdürü TL Lee, tüketicilerin Helio M70 sayesinde sorunsuz, olgun ve tam bir 5G deneyimi yaşayacağını söylüyor. TL Lee’ye göre gelecekte, 5G ve yapay zeka alanı büyümeye devam edecek ve akıllı telefonlar veya akıllı yaşamda yeni ve gelişmiş kullanıcı deneyimlerinin yolunu açacak.

MediaTek’e göre, Helio M70 ile ince 5G cihazlar tasarlamak mümkün olacak. Üreticiler daha küçük ve daha az güç tüketen telefonlar üretebilecekler. MediaTek, Helio M70’lerin dağıtımına 2019’un ikinci yarısında başlayacak.

5G Cihaz Öncüleri Girişimi’nin bir parçası olan MediaTek’in 5G çözümleri, işbirliği içinde olduğu China Mobile, Huawei, Nokia, NTT DOCOMO ve diğer firmaların da 5G’ye geçişi için itici güç olacak.