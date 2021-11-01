Tosuncuk'un Ağabeyi Fatih Aydın, Türkiye'ye İade Edilecek

Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi ve Çiftlik Bank'ın kurucularından olan Fatih Aydın, yargılanmak üzere Türkiye'ye iade edilecek. Binlerce kişinin dolandırıldığı olayın patlak vermesi üzerine Fatih Aydın yurt dışına kaçmıştı ve temmuz ayından beri de tutuklu bir şekilde Uruguay'da bulunuyordu.

2016 yılında kurulan ve merkezi Kuzey Kırbırs’ta bulunan dolandırıcılık oluşumu Çiftlik Bank’ın kurucusu olan Mehmet Aydın, Ponzi oyunu üzerine kurulu olan sistem sayesinde on binlerce insanı dolandırmış; dolandırıcılık ortaya çıkınca da çareyi yurt dışına kaçmakta bulmuştu. Uzun bir süre kırmızı bültenle aranan ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın; Brezilya’da bulunan Sao Paulo Başkonsolosluğu’na teslim olmasını takiben, 3 Temmuz tarihinde Türk Hava Yolları’na ait bir uçak ile Türkiye’ye iade edilmiş ve ardından da yargılanmak üzere gözaltına alınmıştı.

Dolandırıcılık olayında parmağı bulunan Mehmet Aydın’ın ağabeyi Fatih Aydın'ın da geçtiğimiz temmuz ayından bu yana tutuklu bir şekilde Uruguay’da bulunduğu biliniyordu. Fatih Aydın’ın yargılanmak için iadesini talep eden Türkiye’nin bu iade talebi, Uruguay tarafından kabul edildi.

İade işlemleri hemen başlatıldı

Uruguay adli makamlarının; Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "suçluların iadesi" anlaşması kapsamında yaptığı talebi ilk kez cevap vererek kabul etmesiyle birlikte, Çiftlik Bank yöneticilerinden birisi olan Fatih Aydın'ın Türkiye'ye iade edilmesi için gerekli işlemler zaman kaybetmeden başlatıldı.

Aydın’ın, Türkiye’ye giriş yapacağı an itibariyle derhal Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirileceği ve burada 4 gün boyunca gözaltında kalacağı bilgisi paylaşıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın olayla alakalı hazırlamış olduğu ilk iddianamede, Mehmet Aydın’ın da aralarında bulunduğu toplam 18 örgüt üyesinin “suç işlemek amacıyla örgüt kurma/yönetme”, “bilişim sistemlerini araç olarak kullanma suretiyle nitelikli dolandırıcılık”, “ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” sebebiyle 22 bin 580’er yıldan 75 bin 260’şar yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.