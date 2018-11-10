Akıllı telefonların zamanla eskiyen bataryalarının değiştirilmesi amacıyla Meizu, yeni batarya değişim programını duyurdu.

Meizu, 13$ ücretle kullanıcılarının cihazlarının eskiyen bataryalarını tamamen yeni lityum-iyon pillerle değiştireceği batarya değişim programını duyurdu. Kullanıcılar cihazlarını yetkili bir Meizu servisine götürdüğünde batarya değişimini talep edebilecek ve bu servisten 13$'a yararlanabilecekler.

Meizu diğer teknoloji sektörü devlerinin çoğunluğunun teknik servislerinden bir farklılık yaparak, kullanıcının isteğine göre, bataryası değişmesi gereken cihazınızı evinizden/işinizden veya herhangi bir destinasyondan teslim alma (bir çalışan vasıtasıyla) servisini kullanıcılarına sunmakta. Cihazları garantiye veya koruma programına (sigortaya) sahip kullanıcıların eskiyen bataryaları için hiçbir ücret ödemeleri gerekmezken, daha önce cihazı garantiye veya bir koruma programına dahil olmamış kullanıcılar veyahut garantisinin veya koruma programının süresi geçen kullanıcılar sadece 13$ ücretle cihazlarını en son batarya kapasitesine taşıyabilecekler.

Meizu, batarya değişim programı kapsamında desteklenen cihazların listesini yayınladı. Birçok cihaz bu programa dahil olurken bazı cihazlar programın dışında kaldı. Batarya değişim programına dahil olan cihazların listesi:

Meizu 6T

Meizu E3

Meizu M6s

Meizu M6

Meizu M6 Note

Meizu Pro7 Plus

Meizu Pro7 (Standard ve High Edition)

Meizu A5

Meizu E2

Meizu M5s

Meizu MX6

Meizu Pro 6 Plus

Meizu Charm Blue X

Meizu M5

Meizu U10

Meizu U20

Meizu M3 Max

Meizu M3s

Meizu Note

Meizu M2 Note

Meizu M1 Metal

Meizu MX4 Pro

Meizu MX5 şeklinde.

Meizu'nun başlatacağı batarya değişim programı ile kullanıcılar, yeni bir cihaz için büyük miktarlarda para ödemeden 13$ gibi düşük bir ücretle cihazlarının daha uzun süre boyunca performansını korumasını sağlayabilecekler.