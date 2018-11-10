Meizu, 13$ ücretle kullanıcılarının cihazlarının eskiyen bataryalarını tamamen yeni lityum-iyon pillerle değiştireceği batarya değişim programını duyurdu. Kullanıcılar cihazlarını yetkili bir Meizu servisine götürdüğünde batarya değişimini talep edebilecek ve bu servisten 13$'a yararlanabilecekler.
Meizu diğer teknoloji sektörü devlerinin çoğunluğunun teknik servislerinden bir farklılık yaparak, kullanıcının isteğine göre, bataryası değişmesi gereken cihazınızı evinizden/işinizden veya herhangi bir destinasyondan teslim alma (bir çalışan vasıtasıyla) servisini kullanıcılarına sunmakta. Cihazları garantiye veya koruma programına (sigortaya) sahip kullanıcıların eskiyen bataryaları için hiçbir ücret ödemeleri gerekmezken, daha önce cihazı garantiye veya bir koruma programına dahil olmamış kullanıcılar veyahut garantisinin veya koruma programının süresi geçen kullanıcılar sadece 13$ ücretle cihazlarını en son batarya kapasitesine taşıyabilecekler.
Meizu, batarya değişim programı kapsamında desteklenen cihazların listesini yayınladı. Birçok cihaz bu programa dahil olurken bazı cihazlar programın dışında kaldı. Batarya değişim programına dahil olan cihazların listesi:
- Meizu 6T
- Meizu E3
- Meizu M6s
- Meizu M6
- Meizu M6 Note
- Meizu Pro7 Plus
- Meizu Pro7 (Standard ve High Edition)
- Meizu A5
- Meizu E2
- Meizu M5s
- Meizu MX6
- Meizu Pro 6 Plus
- Meizu Charm Blue X
- Meizu M5
- Meizu U10
- Meizu U20
- Meizu M3 Max
- Meizu M3s
- Meizu Note
- Meizu M2 Note
- Meizu M1 Metal
- Meizu MX4 Pro
- Meizu MX5 şeklinde.
Meizu'nun başlatacağı batarya değişim programı ile kullanıcılar, yeni bir cihaz için büyük miktarlarda para ödemeden 13$ gibi düşük bir ücretle cihazlarının daha uzun süre boyunca performansını korumasını sağlayabilecekler.