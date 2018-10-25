Uygun Fiyatlı Meizu Note 8 Tanıtıldı: İşte Tüm Detaylar

Meizu, yeni orta segment cihazıyla Note 8'i resmi olarak tanıttı.

Meizu, söz verdiği gibi Note 8 cihazını açıkladı. Bu cihaz, şu an markaya ait en güncel orta sınıf akıllı telefon modeli. Note 8 modeli, 6 inç boyutunda bir ekrana sahip. Bu ekranın çözünürlüğü Full HD+ ve en-boy oranı ise 18:9 olarak açıklandı. Meizu Note 8 gücünü Snapdragon 632 işlemciden alıyor, ayrıca cihazın RAM'i 4 GB boyutunda. İşletim sistemi tarafında ise cihazda Android'in bir önceki sürümü 8.1 bulunuyor. Bu bakımdan Pie sürümüyle birlikte gelmesini beklerdik.

Arka tarafta iki adet kamerası bulunan cihazda, kameraların birisi 12 MP bir diğeri ise 5 MP. Ön tarafta 8 MP kamerası bulunan cihazın, ön kamerası ayrıca yüzü tanıyıp kilidi de açabiliyor. Bu noktada fazla bir beklentiniz olması doğru olmaz. Ayrıca Note 8'in batarya kapasitesi 3.600 mAh. Ayrıca kasa metal yapıya sahip ve arkasında parmak izi sensörü de bulunuyor.

Tam özelliklere göz atarsak;

6 inç, Full HD+ Ekran

1.8 GHz sekiz çekirdekli Snapdragon 632 işlemci ve Adreno 506 GPU

4 GB RAM, 64 GB hafıza ve 128 GB'a kadar arttırılabilir hafıza

Çift SIM kart desteği

Android 8.1 Oreo işletim sistemi

168 Gr , 7.95 mm incelik

Parmak izi sensörü

4G / VOLTE, Wi-Fi a/b/g/n, Bluetooth 4.2 LE, GPS

3.600 mAh hızlı şarj desteğine sahip batarya

12 MP ve 5 MP arka kamera 8 MP ön kamera

Meizu Note 8 siyah, mavi, mor ve kırmızı renk seçeneklerine sahip olacak. Çin'de 1 Kasım'dan itibaren satışına başlanacak cihazın fiyatı 186$ olarak belirlenmiş durumda.