Meizu yeni modeli X8 için ne zaman satışa sunulacağı konusunda açıklamalarda bulundu.

Meizu, 15 Ekim'de piyasaya sürülmesi beklenen X8 modelini ilk etapta yeterli gelmeyeceğini düşündüğü stok sorunu nedeniyle erteleme kararı aldı. Şirketin açıklamasına göre, halihazırda bulunan stoklar X8 ile alakalı ilk hedefi karşılamıyor. Bu nedenle, şirket modelin piyasaya sürülmesini geciktiriyor. Yapılan açıklamalara göre 25 Ekim'den itibaren pek çok platformda cihazın satışa hazır halde kullanılabilir olması hedefleniyor.

Meizu, Çince yayınladığı belgede Meizu 15, 16, 16 Plus modellerinin yine olması gerektiği gibi 15 Ekim'de yerel saatle saat 10:00'da satışa sunulacağını bildirdi, ve kullanıcılardan X8 modeli ile alakalı yaşanan gecikme nedeniyle özür diledi.

19 Eylül tarihinde açıklanan ve ilk kez duyurulan Meizu X8, şirketin çentikli ekran tarafında attığı ilk adım olma özelliğini taşıyor. Telefonun ekranı bahsettiğimiz gibi çentikli bir yapıda 6.2 inç büyüklüğünde ve IPS LCD teknolojisine sahip. FHD+ çözünürlüğe sahip ekranın en-boy oranı da %86. Gücünü Snapdragon 710 işlemciden alan cihazın 4 GB RAM'i bulunmakta. Ayrıca cihazda iki adet arka kamera da bulunmakta. Bunlardan birisi 12 MP diğeri de 5 MP.