Geçtiğimiz yıl akıllı telefon üretimini sonlandıran Meizu, sektöre geri döndü. Ancak markanın yeni telefonları, piyasada ilgi görecek gibi değil. İşte Meizu'nun yeni telefonları...

Geçtiğimiz yıllarda haberlerimize sık sık konu olan Çinli teknoloji şirketi Meizu, 2024'ün başında bir açıklama yapmış ve akıllı telefon üretimini sonlandırdığını açıklamıştı. Ancak şirketin kararı, çok da uzun süreli olmadı. Meizu, MWC 2025 etkinlikleri kapsamında yeni akıllı telefonlarını resmen duyurdu.

Meizu'nun yeni telefonları, "Note 22", "mblu 22" ve "mblu 22 Pro" olarak isimlendiriliyorlar. Telefonların özelliklerine baktığımızda her üç modelin de giriş seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bazılarına göre mblu 22 Pro, orta segment olarak da kabul edilebilir. Gelin hep birlikte bu telefonlara daha yakından bakalım.

Meizu Note 22

6.78 inç 1080p çözünürlüğünde LCD ekrana sahip olan Meizu Note 20, MediaTek'in Helio G99 işlemcisinden güç alıyor. 8 GB RAM ve 256 GB'ye kadar depolama alanı ile desteklenen telefon, 40W hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh bataryaya sahip. Üçlü kamera kurulumu bulunan telefonun ana kamerası 108 MP çözünürlük sunarken, diğer sensörlere ilişkin hiçbir bilgi paylaşılmadı.

Meizu Note 22 teknik özellikleri:

Ekran 6.78 inç, 1080p, LCD İşlemci MediaTek Helio G99 RAM 8 GB Depolama 128-256 GB Ön Kamera 32 MP Arka Kamera 108 MP + açıklanmadı Batarya 5.000 mAh (40W)

Meizu mblu 22

6.79 inç boyutunda 720p çözünürlük sunan bir LCD ekranla donatılan mblu 22, modeli açıklanmayan Unisoc işlemciden güç alıyor. 4 GB'ye kadar RAM ve 128 GB'ye kadar depolama alanı ile desteklenen telefonda 5.000 mAh batarya ve Android 15 Go Edition bulunuyor. Telefonun 5 MP selfie kamerası, 13 MP ana arka kamerası bulunuyor.

Meizu mblu 22 teknik özellikleri

Ekran 6.79 inç, 720p, LCD İşlemci Unisoc RAM 3-4 GB Depolama 64-128 GB Ön Kamera 5 MP Arka Kamera 13 MP + açıklanmadı Batarya 5.000 mAh

Gelelim Meizu mblu 22 Pro'ya

Meizu mblu 22 Pro'da da 6.79 inç boyutlu ve 720p çözünürlüklü ekran bulunuyor. Ancak bu ekran 90 Hz tazeleme oranını destekliyor. MediaTek Helio G81 işlemciden güç alan telefonda 8 GB'ye kadar RAM ve 256 GB'ye kadar depolama alanı sunuluyor. Telefonun 5.000 mAh bataryası 18W şarj desteği sunarken kamera tarafında 50 MP ana kamera ile 8 MP selfie kamera görüyoruz.

Meizu mblu 22 Pro teknik özellikleri

Ekran 6.79 inç, 720p, 90 Hz İşlemci MediaTek Helio G81 RAM 4-6-8 GB Depolama 128-256 GB Ön Kamera 8 MP Arka Kamera 50 MP + açıklanmadı Batarya 5.000 mAh (18W)

Edinilen bilgilere göre bu akıllı telefon tümü de Çin dışına çıkacak. Ancak hangi ülkelere ulaşacağı şimdilik belli değil. Fiyatları da açıklanmayan telefonlar, pazarda başarı gösteremeyecekler gibi görünüyor.