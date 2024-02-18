Meizu, Akıllı Telefon Üretimini Sonlandırdığını Açıkladı

Meizu, akıllı telefon üretimini sonlandırdığını, artık yapay zekâ odaklı ürün ve hizmetlere odaklanacaklarını açıkladı. Şirketin yapay zekâ odaklı işletim sisteminin de bu yıl içinde tanıtılması planlanıyor.

Çinli teknoloji şirketi Meizu, özellikle akıllı telefon pazarının inanılmaz bir hızla genişlediği 2010-2018 yılları arasında piyasaya sürdüğü fiyat/performans ürünleriyle hatırı sayılır bir kullanıcı kitlesi kazanmayı başarmıştı. Ancak şirket, son birkaç yılda popülaritesini çok ciddi anlamda kaybetmiş, Türkiye dahil pek çok pazardan çekilmek zorunda kalmıştı.

Görünen o ki Meizu, yenilgiyi kabul etmiş durumda. Gelecek planları hakkında çok önemli açıklamalarda bulunan Meizu, akıllı telefon üretimini sonlandıracaklarını açıkladı. Yapılan açıklamalara göre Meizu, varlığını yapay zekâ odaklı "yarının teknolojileri" üzerine devam ettirecek ve şirketin ilk yapay zekâ odaklı cihazını bu yıl içinde göreceğiz.

Meizu, yapay zekâ odaklı bir işletim sistemi ve cihaz geliştiriyor

Meizu, yeni stratejisini All in AI (hepsi yapay zekâda) olarak tanımlıyor ve bu dönüşümü çoktan başlattıklarını ifade ediyor. MYVU markalı akıllı artırılmış gerçeklik gözlükleri, Meizu'yu akıllı telefon markası olmaktan çıkarmıştı. Meizu'nun planları arasında bu yıl içinde yapay zekâ odaklı bir işletim sistemi duyurmak ve yine yapay zekâ odaklı bir donanım ürünü çıkarmak yer alıyor.

Meizu, akıllı telefon üretimini neden durduracak?

Meizu, akıllı telefon pazarını neden terk ettiğine de bir açıklama getirdi. Artık çoğu akıllı telefonun performans, kamera gibi detaylar açısından tatmin edici sonuçlar sunduğunu söyleyen Meizu, bu nedenle kullanıcıların akıllı telefon değiştirme süresinin 51 aya kadar çıktığını belirtiyor.

Meizu'ya göre artık akıllı telefon rekabeti daha büyük depolama alanı, daha hızlı şarj, daha büyük kamera sensörleri gibi kağıt üstü özelliklere ve rakiplerinin dezavantajlarını ifşa etmeye dayanıyor.