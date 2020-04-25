Mercedes'in koronavirüsten önce 2020 yılı içerisinde çıkartması beklenen aracı AMG GT Black Series, Nürburgring pistinde gizli olarak görüntülendi. En güçlü AMG GT versiyonu olan aracın çıkış tarihi net olarak bilinmiyor.

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını Mercedes'i de bir hayli etkilemiş durumda. Mercedes'in açıkladığı bir şey yok ancak salgının üretim takviminde gecikmelere yol açacağı düşünülüyor. Daha önce 2020 yılı içerisinde çıkartılacağına dair söylemlerde bulunulan AMG GT'nin Black Series versiyonu da koronavirüsten etkilenerek önümüzdeki seneye kaymış olabilir. AMG GT'nin en güçlü versiyonu olan Black Series, Almanya'da bulunan ve birçok otomobil devinin sık sık kullandığı Nürburgring pistinde gizlice görüntülendi. Aracın ne zaman çıkacağı her ne kadar bilinmese de Mercedes aracın testlerine devam ediyor gibi gözüküyor.

Araç hakkında henüz pek fazla bir bilgi bulunmuyor ancak araca güç verecek olan motorun çift turbolu 4,0 litrelik V8 motoru olduğu biliniyor. Bu motorun sağlayacağı güç ise 720 beygir olarak belirtildi. Aracın bunlarla birlikte 800 Nm tork üreteceği de araç hakkında sahip olduğumuz birkaç bilgiden biri.

Tüm bu rakamlara ve motora bakılırsa araç bir hayli güçlü gözüküyor. Zaten yazımızın başında belirttiğimiz gibi, bu araç AMG GT'nin en güçlü versiyonu olacak o yüzden rakamların bu denli yüksek olması doğal diyebiliriz. Bir önceki model olan AMG GT R 580 beygir gücü ve 700 Nm torka sahipti, buradan da aracın kayda değer yükseltmelere tabi tutulduğu anlaşılıyor.

İşte aracın Nürburgring pistindeki etkileyici görüntüleri:

0'dan 100 km/sa hıza 3 saniyeden daha kısa sürede ulaşacak

Tüm bu bilgilere göre, aracın 0'dan 100 km/sa hıza 3 saniyeden daha düşük bir sürede ulaşması bekleniyor. Bu kadar düşük bir süre Mercedes hayranlarını bir hayli heyecanlandırıyor diyebiliriz. Black Series'te bu belirgin güç artışı haricinde bir değişiklik daha bulunuyor. Araç önceki modellere göre daha hafif olarak tasarlanmış. Bunlar dışında da bazı mekanik değişiklikler olacağı biliniyor ancak henüz belli değil.