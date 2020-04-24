Mercedes-Benz Almanya’da Online Araç Satış Hizmeti Başlattı

Otomobil devi Mercedes-Benz, kısa bir süre önce Almanya’da çevrimiçi araç satışı hizmetine başlamış durumda. Mercedes-Benz’in çevrimiçi mağazasından satın alınan araçlar, tıpkı standart bir çevrimiçi alışveriş gibi ücretsiz olarak alıcının istediği bir adrese teslim ediliyor.

Alışveriş siteleri üzerinden online alışveriş yapmaya hepimiz alıştık. Artık ihtiyaç duyulan birçok şey internetteki mağazalardan satın alınıyor. Mercedes-Benz’in başlattığı yeni hizmet ise internetten yapılan alışverişlere başka bir boyut kazandırıyor.

Mercedes-Benz, kısa bir süre önce Almanya pazarında çevrimiçi araç satış hizmeti başlattı. Mercedes-Benz’in internet sitesinden satın alınan araçlar, şirket tarafından doğrudan alıcının evine teslim ediliyor. Sadece Almanya’da sunulan Mercedes-Benz’in bu hizmeti, insanlar tarafından yaygın bir şekilde kullanılmaya da başlandı.

Aralık 2019’dan bu zamana kadar Mercedes-Benz’in çevrimiçi mağazasını 400.000 insan ziyaret etti. Çevrimiçi mağazayı kullanarak bir Mercedes-Benz araç satın alan insanlar, araçlarının istedikleri adrese teslim edilmesini sağlayabiliyorlar. Araçların evlere teslimi, Mercedes-Benz tarafından ücretsiz bir şekilde sağlanıyor.

Çevrimiçi araç satışını parlak bir gelecek bekliyor

Diğer otomobil üreticileri gibi Mercedes-Benz de çevrimiçi araç satışının parlak bir geleceğe sahip olduğunu düşünüyor. Otomobil devi, 2025 yılına kadar bütün satışlarının yüzde 25’inin çevrimiçi olarak gerçekleşmesini bekliyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle insanların birbiri ile temasını en aza indirmeye çalıştığı bu günlerde temassız araç teslimatı sektörü büyümeye devam ediyor. Araçlar, koruyucu kıyafetler giyen görevliler tarafından doğrudan sahibine ulaştırılıyor. Satın alınan araç, teslimat öncesi yüzde 70 izopropil alkol içeren dezenfektanla dezenfekte ediliyor.