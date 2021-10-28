Eskilerden Bir Esinti: Mercedes-AMG SL Serisi Tanıtıldı

Otomotiv devlerinden Mercedes, 70. yılını doldurmak üzere olan Sport Leicht (SL) serisini AMG kapsamında yeniden piyasaya sürdü.

Dünya genelinde en önemli otomobil markalarından biri olan Mercedes, çıkardığı her model ve tarzla araç kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başarıyor. Mercedes, eski modellerinden yeni modellerine kadar sürekli ilgilerin odağında yer alıyor. Yüksek otomobil performansını, seçkinliği, verimliliği ve yüksek dinamizme sahip sürüş keyfini temsil eden AMG ise hem Mercedes için hem de Mercedes severler için ayrı bir öneme sahip.

Mercedes tarafından 1957 yılından itibaren üretimine başlanan roadster modeli SL, kendisini özleterek uzun bir sürenin ardından R232 koduyla tekrar piyasada. Mercedes-AMG kapsamında piyasaya sürülecek olan model, üretimine son verilen GT Roadster’in yerini alacak. SL modeli, piyasaya çıktığı tarihten itibaren yedinci defa yenilenmiş olacak.

2022 yılı ortalarında piyasada olması bekleniyor

SL 55 ve SL 63 olmak üzere iki farklı versiyonuyla piyasaya sürülecek olan model, 2+2 oturma düzeni ve dört çekiş sistemiyle alıcılara sunulacak. Gerek iç gerek dış tasarımlarıyla modern bir hale bürünen AMG SL 2022, 4.0 litrelik çift turbolu V8’lerden gücünü alacak. Standart modelde 476 bg güç ve 700 Nm tork, SL 63’te ise 585 bg güç ve 800 Nm tork özelliği bulunuyor.

Araç ayrıca, uzun dingil mesafesi, kısa çıkıntılar, uzun motor kaputu, eğimli ön cam, arkaya yerleştirilmiş yolcu bölmesi ve gövde tasarımı gibi özelliklerle öne çıkıyor. AMG E Performance teknolojisi kullanan şarj edilebilir hibrit modelin ise sonraki aylarda tanıtılması ve yeni SL modellerinin 2022 yılının ortalarında piyasaya çıkması bekleniyor.