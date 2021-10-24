Mercedes-Benz C-Serisi Araçların Türkiye Fiyatı Belli Oldu

Mercedes’in kısa süre önce tanıttığı C-Serisi yeni nesil araçları an itibariyle Türkiye’ye girdi. W206 koduyla Türkiye’de satışa sunulacak C-Serisi aracın dış ve konsol tasarımlarındaki farklılıklar dikkat çekiyor. Fiyatınınsa her evin dostu olmadığını söyleyebiliriz.

Mercedes, kısa bir süre önce yeni nesil araçlarını kullanıcıya sundu. 1982 yılından bu yana C-Serisi adı altında kullanıcıya sunulan ve W206 koduyla ülkemize giriş yapan yeni nesil araç, Mercedes-Benz C-Serisi’nin yeni üyesi.

Mercedes-Benz’in resmi internet sitesinde yaptığı paylaşımda görüldüğü üzere yeni nesil C-Serisi aracın özellikleri arasında; C200 Edition 1 AMG donanım paketi, 204 beygir gücünde ve 1.5 litrelik turbo benzinli motoru ve 9G Tronic şanzıman yer alıyor. Türkiye piyasasındaki başlangıç fiyatıysa 922.000 TL olarak belirtilmiş.

Mercedes’ten konsol tasarımına farklı yaklaşım:

Mercedes-Benz C-Serisi ailesinin güçlü motorlu ve 1.5 litrelik turbo benzinli yeni üyesinin diğer özellikleri arasında 300 Nm tork değeri, 7.1 saniyelik 0-100 km/s hız değeri ve 241 km/s’lik maksimum hız kapasitesi yer alıyor. Aracın yakıt tüketimiyse 100 km’de 6.6 litre olarak belirtiliyor.C-Serisi’nin dikkat çeken bir diğer özelliği ise standart olarak 9.5 inç boyutunda, istendiğindeyse 11.9 inç boyutuna yükseltilebilen dikey ekranın yer aldığı konsolun yeni tasarımı.

S-Serisi ile bir benzerlik taşıyor:

Aracın iç tasarımına ek olarak C-Serisi’nin dış görünümü de yeni S-Serisi araçlarıyla bir hayli benzerlik gösteriyor.

Serinin C180 gibi Türkiye piyasasında yer almayan araçlarına göz attığımızdaysa 1.5 litrelik turbo benzinli motor ile 170 beygir gücü olduğunu görüyoruz. Serinin C300 modelinde ise 2.0 litrelik turbo benzinli motorla birlikte 258 beygir güç görüyoruz. Serinin dizel modelleri C200d, C220d ve C300d’nin her biri de 2.0 litrelik dizel ünitelere sahip.