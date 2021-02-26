İngiliz otomobil dergisi Car'ın haberine göre Mercedes-Benz, yeni nesil AMG C63 modelinde 550 beygirlik bir motor sunacak. Bir önceki nesle göre yarı yarıya daha az silindire sahip olacak olan bu motor, yine de yeni nesli daha hızlı yapacak.

Alman otomobil devi Mercedes-Benz, salı günü yeni nesil C sınıfı sedan modellerini dünyaya tanıtmıştı. Bir önceki nesle göre daha sportif bir tasarımla gelen modeller, iç kısmında da önemli yeniliklere yer veriyordu. Fakat şirket, performans modeli AMG C63'ün yeni nesil halini bekleyenler için kötü de bir haber vermişti.

Mercedes-Benz, yaptığı açıklamada yeni AMG C63 modelinin V8 motorundaki silindirlerin yarısını çıkaracağını açıklamıştı. Şirket, bu kararın sebebini 3.0 litrelik motorun aracın sürüş dinamiklerinin değiştirecek olması şeklinde vermişti. Bu sözlerin ardından birçok kullanıcı yeni nesilden daha düşük performans beklerken, bugün aksi yönde bir haber geldi.

Daha ağır olsa da daha hızlı gidecek:

İngiltere merkezli otomobil dergisi Car, yaptığı haberde yeni nesil Mercedes-Benz AMG C63'ün kaybettiği silindirlere rağmen daha çok performans sunacağını ileri sürdü. Aracın CLA 45'te yer alan 2.0 litrelik motora sahip olacağını belirten dergi, bir turbo şarjın ve elektrikli marş / jeneratör sisteminin araçta bulunacağını söyledi.

Yeni nesil AMG C63'ün özellikleri halen gizemini koruyor olsa da iddiaya göre otomobilin hibrit olması, ekstra 250 kilogramlık bir ağırlık katacak. Yani otomobilin son nesildeki 1.770 kilogramlık ağırlığı yaklaşık 2.000 kilograma çıkacak. Fakat bu ekstra ağırlığa rağmen C63, 0'dan 100'e 3,5 saniyede ulaşabilecek. Bu da onu bir önceki modelden yaklaşık yarım saniye hızlı kılacak. Araç, toplamda 550 beygir gücü ve 800 Nm tork üretecek.

Mercedes-Benz, yeni nesil AMG C63'ü 2021 yılının sonundan önce tanıtacak. Şirketin AMG C63'te böylesine önemli bir değişiklik yapmaya karar vermiş olması, muhtemelen diğer yeni modellerde de aynı aktarım organı değişikliklerini göreceğimiz anlamına geliyor. Yeni C63 hakkındaki bilgiler önümüzdeki haftalarda artacaktır.