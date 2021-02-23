Mercedes-Benz, 2022 Model C Sınıfı Sedanlarını Tanıttı

Mercedes-Benz, 2022 model C sınıfı sedanlarını bugün tanıttı. Yeni modeller, dış kısmında daha sportif bir tasarımla geldi. Bir önceki nesle göre en büyük değişiklikse aracın iç kısmında yapıldı.

Alman otomobil devi Mercedes-Benz, bugün yeniden tasarlanmış 2022 model C sınıfı sedan otomobillerini tanıttı. Şirketin en çok satan otomobil serisi, yeni tasarımla birlikte daha sportif bir dış görünüme kavuştu ve iç kısımda geliştirmelere yer verdi. Ayrıca 2021 S sınıfıyla kullanıma sunulan teknolojiler, yeni sedanlara eklendi.

Mercedes'in yeni 2022 C300 ve C300 4Matic C sınıfı sedanları, bir önceki nesile göre daha büyük ve geniş bir yapıyla geldi. Altı santimetre daha geniş ve 2 santimetre daha uzun olan model, bu sayede biraz daha atletik bir yapıya sahip oldu. Aracın bagajı aynı kalırken arka tarafın baş ve bacak mesafeleri sırasıyla 1,27 santimetre ve 1,77 santimetre artırıldı.

255 beygir, 400 Nm tork:

Yeni modelin motor bölümüne turbo şarjlı 2.0 litrelik sıralı dört motor eklendi. Bu motor, aracın 255 beygir gücüne ve yaklaşık 400 Nm torka sahip olmasının önünü açtı. Böylece Mercedes, aynı segmentte yer alan Audi A4 ve BMW 3 serisi modellerine karşı meydan okudu.

Araçta bulunan 48 voltluk Mercedes elektrikli marj / jeneratör EQ Boost sistemi, aracın beygir gücünü 20; torkunuysa 200 birim artırabiliyor. Ayrıca şirketin açıklamasına göre yeni motor, bir önceki nesle göre %10-15 arasında daha iyi verimlilik sunuyor. Araç, yalnızca dokuz vitesli otomatik vites sistemi sunuyor.

İç taraf S sınıfı görünümüne sahip oldu:

Aracın en büyük değişikliğiyse iç kısımda yaşanıyor. Mercedes, 2021 S sınıfında bulunan minimal estetik tasarımı yeni modeline taşımış durumda. Dokunmatik ekran ön panelinin ortasına yerleştirilirken üç havalandırma deliği bu ekranın üst kısmına konumlandırıldı. Araç, daha az fiziksel tuşa da ev sahipliği yapıyor.

2022 yılının başlarında ABD'de piyasaya sürüleceği açıklanan yeni Mercedes-Benz modellerinin fiyatları henüz açıklanmadı. Fakat tahminlere göre 2022 C300 modeli 43 bin dolar (300 bin TL + vergiler), 2022 C300 4Matic modeliyse 45 bin dolar (317 bin TL + vergiler) seviyesinden başlayacak.