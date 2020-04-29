Son dönemde sık sık medyaya fotoğrafları yansıyan Mercedes-Benz S-Serisi ve Maybach S-Serisi otomobillerin yeni bir üyesi, daha önceki prototiplerden çok daha farklı bir hâlde görüntülendi.

Alman otomobil üreticisi Mercedes-Benz’e ait S-Serisi ve Maybach S-Serisi otomobiller son dönemde sık sık fotoğraflanıyor. Firmanın henüz tanıtmadığı otomobillerin çekilen görüntülerinde farklı versiyonlar karşımıza çıkıyor.

Yeni bir S-Serisi prototipi de geçtiğimiz günlerde kamuflajların içerisinde görüntülendi. Bu araç, diğer modellerden daha farklı olarak zırhlı bir otomobil olarak göze çarpıyor. Karşımızda çok büyük ihtimalle S-Serisi Guard yer alıyor.

Kalın camlar dikkat çekiyor:

Aracın üstündeki kamuflaj kaplaması nedeniyle otomobilin detaylarını seçemesek de dikkatli şekilde bakanlar, otomobilin camlarının ne kadar kalın olduğunu fark edecektir. Bu da W223 kodlu bu prototip aracın S-Serisi Guard olduğunu gösteriyor.

Bir başka ince ayrıntı da aracın lastiklerinde yer alıyor. Michelin PAX run flat tipi lastikler, kullanımda olan Guard versiyonlarda da tercih ediliyor. Bu lastikler, zarar görseler bile 30 kilometre daha gidebilmeye imkân tanıyor.

Askeri silahlara dayanıklı:

Serinin bir önceki üyesi olan S600 Guard, 2014 yılında piyasaya çıkmıştı. O dönemde VR9 sınıfının en yüksek balistik korumasına sahip olan araç, askeri tüfeklere karşı koymayı başarabiliyordu. Askeri tüfeklerin mermilerinin tabanca mermilerinden 2 kat daha hızlı olduğunu göz önüne aldığımızdaysa aracın ne kadar dayanıklı olduğu daha da net olarak anlaşılıyor. Aracın el bombaları ve bazı patlayıcılara karşı koyabildiği de biliniyor.

2016 yılındaysa aracın Maybach S600 modeli piyasaya çıkmıştı. Tam 470 bin euroluk fiyat etiketine sahip olan otomobil, VR10 koruma sunan ilk binek otomobil olmuştu. Bu modelin ardından daha pahalı versiyonlar olan Pullman Guard piyasaya çıkmış ve araç, 1,4 milyon euroluk fiyat etiketiyle dikkatleri üzerinde toplamıştı.

Bu kadar zırhlı bir araç hâliyle hafif değil, o yüzden de mevcut S600 Guard modellerinde 6 litrelik AMG V12 motor kullanılıyor. Muhtemelen yeni S-Serisi Guard da güçlü bir motora ihtiyaç duyacak. Serinin ve zırhlı Guard’ın ne zaman tanıtılacağı henüz bilinmiyor.