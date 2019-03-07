Mercedes-Benz, Yeni Elektrikli Vanında Musk’tan Esinlendi

Mercedes-Benz, geçtiğimiz günlerde yeni elektrikli van konseptini tanıttı. EQV adlı aracın üretim versiyonu eylüldeki Uluslararası Otomobil Fuarı’na yetiştirilecek.

Elektrikli otomobiller son dönemde oldukça çeşitlendi. Sedanlar, spor modeller, SUV’ler derken sırada elektrikli van var.

Mercedes-Benz’in konsept vanı EQV, 400 kilometre menzile ve 100 kWh bataryaya sahip. Bataryayı 15 dakika doldurmak, yaklaşık 100 kilometrelik menzil kazanmak anlamına geliyor. 201 beygirlik konsept aracın en yüksek hızı ise saatte 160 kilometre.

Aracın iç kapasitesi en fazla 8 kişiye kadar yolcu taşımaya izin veriyor. Koltuk dizilimi ve sayısı değişebiliyor.

Araç, Tesla CEO’su Elon Musk’ın 2016 yılında bir blog gönderisinde yer alan fikrine benziyor. Musk’ın ‘Yüksek yolcu yoğunluklu şehir içi taşıma’ aracı geliştirdiklerini söylediği gönderide aracın bir minibüsten daha küçük olacağı belirtilmişti. Musk daha sonra bu aracın kullanılabilirliği hakkında şüpheye düşmüş ve onun yerine 10-12 koltuklu Model X SUV’nin daha pratik olacağını söylemişti.

Bir Mercedes-Benz yöneticisi, yaptığı açıklamada Tesla ile olası işbirlikleri üzerinde çalıştıklarını söyledi. Firmanın elektrikli SUV aracı EQC, 2020 yılında ABD pazarında olacak ve ardından da bir elektrikli sedan gelecek. Alman devi, 2022 yılına kadar elektrikli otomobillere 11 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor.