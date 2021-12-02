Maliye Bakanı'nın İstifası, Dünya Basının da Gündem Oldu

Dün gece saatlerinde Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın istifasının kabul edildiği, yerine Nureddin Nebati'nin atandığı açıklandı. Yönetimdeki son değişiklik, uluslararası basına da yansıdı.

Son haftalarda devam eden kurdaki artış, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın piyasaya satım yoluyla artışa doğrudan müdahale etmesine kadar yol açtı. Dolar, 14’ü görerek yeni bir rekor tazelemişken gelen müdahaleyle birlikte bir nebze gerileme yaşandı. Aynı gün akşam saatlerindeyse kabinede sürpriz bir değişiklik yapıldı.

Resmî Gazete’nin yayınlanmasıyla birlikte Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın görevden af talebinin kabul edildiği açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığına Lütfi Elvan’ın yerine Nureddin Nebati’nin atandığı açıklandı. Bakanlıkta gerçekleşen bu ani değişiklik, uzunca bir süredir Türk ekonomisindeki sıkıntıları gözlemleyen yabancı basının yeni gündemi oldu. Peki Hazine ve Maliye Bakanı’nın değişmesi, yabancı basında nasıl bir yankı buldu?

Uluslararası basında atılan başlıklar ve yazılan haberler:

Bloomberg: Faiz İndirimleri Çatlakları Derinleştirirken Erdoğan, Maliye Bakanını Değiştirdi

Bloomberg, paylaştığı haberinde görevinden istifa eden Lütfi Elvan’ın faiz indirimlerine karşı çıktığını ifade etti.

Financial Times: Türkiye’nin Maliye Bakanı Liradaki Düşüşün Ortasında İstifa Etti

Financial Times’ın haberinde istifa eden Lütfi Elvan’ın yerine ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sadık olan biri geldi.’ ifadeler yer aldı. Ayrıca Elvan’ın ekonomik ortodoksluğun son kalan sesi olarak görüldüğü de belirtildi.

Reuters: Erdoğan, Lira Düşerken Yeni Maliye Bakanı Olarak Nebati’yi Atadı

Reuters, haberinde Financial Times’a benzer bir şekilde Elvan’ın ortodoks politikaya bağlı kalan son üst düzey yetkili olduğunu ifade etti. Bu hamlelerin politika oluşturmanın güvenilirliğini zedelediğinin görüldüğü, Elvan’ın Naci Ağbal ile birlikte Ortodoks ekonominin politikalarına yönelen piyasa dostu teknokratlardan olduğu belirtildi.