Kur Korumalı TL Hesapları İçin 'Özel Kur' Açıklanmayacak

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, kur korumalı TL mevduat hesaplarıyla ilgili önemli bir karar yer aldı. Karara göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, artık saat 11:00'de dönüşüm kuru açıklamayacak. Günlük rutin kur neyse, dönüşüm kuru da o olacak.

Türkiye'de bir süredir konuştuğumuz meselelerden bir tanesi kur korumalı TL mevduat hesapları. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklama sonrası hayatımıza giren ve doların da ateşini söndürdüğü ifade edilen sistem, vadeli Türk lirası açan bir vatandaşın parasının dolar kurundaki değişimden olumsuz etkilenmesini engelliyordu. Öyle ki aradaki fark, vatandaşa hazineden ödeniyordu.

Kur korumalı TL mevduat hesaplarında önemli olan hususlardan bir tanesi de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın her gün açıklayacağı kur alış oranıydı. Her gün saat 11:00'de bir açıklama yapılacak ve döviz kurunun o günkü değeri belirlenmiş olacaktı. Buna da özel dönüşüm kuru ismi verilmişti. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan bir karar ise çiçeği burnunda uygulamada ufak bir değişiklik yapıldığını ortaya koydu.

Dönüşüm kuru uygulaması kaldırıldı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan bir tebliğe göre her gün 11:00'de açıklanacak dönüşüm kuru uygulaması kaldırıldı. Bunun yerine her gün zaten belirlenen rutin kur uygulaması yapılacak. Bu uygulama, vade sonu döviz kurunun belirlenmesinde esas olacak.

Bu arada, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında konuyla ilgili önemli bir husus daha var. Öyle ki katılım hesaplarına sağlanacak getiri, Merkez Bankası'nın katılım bankaları ile açık piyasa işlemleri kapsamında yaptığı bir hafta vadeli geri satım vaadi ile alım işlemlerinde oluşan maliyetten düşük olursa katılım bankacılığı esasları uygulanacak. Aradaki farkı katılım bankası ödeyebilecek. Merkez Bankası, bu fark için vatandaşa ödeme yapmayacak.