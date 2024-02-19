Hükûmetin çalışanlar için yeni bir düzenleme üzerinde çalıştığı iddia edildi. Kaynaklara göre mesai saatleri kısalacak ve çalışanın güçlendirilmesi sağlanacak.

Dünyanın dört bir yanında haftada 4 gün çalışma sistemine geçilirken Türkiye'deki bazı işverenler, eğer imkânları olsa pazar günü bile mesai yapılmasını isteyecekler. Eğri oturup doğru konuşmak gerek, işin özü bu. Ancak gelen son haberler, hükûmetin çalışan lehine yeni bir çalışma sistemi getirmeye çalıştığını gözler önüne serdi.

Türkiye'deki mevcut yasalara göre bir çalışan, haftada en çok 45 saat mesai yapabiliyor. Bu süre, basın ve denizcilik sektöründe ise 48 saat olarak geçiyor. Edinilen bilgilere göre ise hükûmet, mesai saatlerini kısaltacak yeni bir düzenleme üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Eğer bu iddialar gerçeği yansıtıyorsa mesai saati, haftada 35 ila 40 saat aralığına düşecek.

Yeni hak kategorileri masada

Kaynakların iddialarına göre yeni düzenleme ile çalışanların güçlendirilmesi hedeflenecek. Hâl böyle olunca yıllık izinler ile ücretler de düzenleme kapsamına alınacak. Ayrıca yeni hak kategorilerinin oluşturulması planlanıyor. İddialara göre hükûmetin yeni düzenlemedeki mottosu, "güçlü çalışan, güçlü işletme" olacak.

Söz konusu düzenleme ile ilgili olarak aktarabileceklerimiz, şimdilik bu kadar. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandığında sizi yeniden bilgilendireceğiz.