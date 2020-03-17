Piyasada maske bulma sıkıntısı yaşanması üzerine meslek liseleri önemli bir boşluğu doldurarak maske üretimine hazırlanıyor. Corona virüsü tedbirleri kapsamında meslek liseleri dezenfektan da üretecek.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan ölümcül Corona virüsüne (COVID-19) karşı önlemlerin şiddeti Türkiye'de de artırılıyor. Bu kapsamda, meslek liselerinde temizlik malzemeleri üretiminden sonra Corona virüsü önlemleri kapsamında maske üretimine de başlanacak. Bu kapsamda hem cerrahi hem de N95 standardında maskeler üretilecek.

Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, konuya ilişkin bir açıklama yaparak süreci bakanlık olarak il milli eğitim müdürlükleriyle koordineli şekilde yürüttüklerini belirtti. 44 mesleki ve teknik anadolu lisesinde okulların temizlik ve dezenfeksiyonuyla ilgili ihtiyaç duyulan tüm malzemelerin üretilebildiğini ve okullara ulaştırıldığını kaydeden Özer, "Okul sayısını nisan ayında 100'e çıkartmak için de planlama yaptık. Şimdi önemli bir adım daha atıyoruz. Piyasada maske bulunmasında sıkıntı çekiliyor. Sağlık Bakanlığı'yla durumu değerlendirdik. Maske üretimi için gerekli adımı atıyoruz" dedi.

14 pilot il belirlendi:

14 pilot il belirlendiğini belirten Bakan Yardımcısı Özer, bu illerde cerrahi maske üretileceğini açıkladı. Bu iller ve illere göre okulların dağılımı şöyle: İstanbul'da 5, Bursa'da 3, İzmir'de 3, Gaziantep'te 3, Adana'da 3, Ankara'da 2, Kocaeli'de 2, Sakarya'da 2, Antalya'da 2, Konya, Hatay, Tokat, Malatya ve Van'da da birer okul olmak üzere toplam 30 okul.

N95 standardında maske üretmek için İstanbul, Bursa ve Hatay'ın seçildiğini vurgulayan Özer, "Bu illerimizde bir mesleki ve teknik anadolu lisemizde N95 standardında maske üretebilmek için yatırımlarımızı yapıyoruz. Bu kapsamda İstanbul'da Sultan Ahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Bursa'da Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Hatay'da Erol Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde üretim yapacağız. Mesleki ve teknik anadolu liselerimiz, tüm kapasitesiyle bu süreçte milletimizin yanında yer alacaktır. Nisan ayında üretimlere başlayacağız" ifadelerini kullandı.

Özer, desteklerinden dolayı Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Muhammet Güven'e, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'ne, Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne ve 81 il milli eğitim müdürlerine teşekkür etti.