Meta'nın Yeni Seri Akıllı Gözlüğü "Meta Glasses" Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

Meta, EssilorLuxottica ortaklığıyla geliştirilen yeni seri akıllı gözlüğü "Meta Glasses"ı tanıttı.

Meta, EssilorLuxottica ortaklığıyla geliştirdiği en yeni serisi "Meta Glasses"ı resmî olarak tanıttı.

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Tamamen yenilenen seri, 299 dolardan başlayan fiyat etiketiyle tüketiciye sunuluyor. Serinin en dikkat çeken yönlerinden biri ise ünlü isim Kylie Jenner ile birlikte tasarlanan özel bir koleksiyonu içermesi ve bu koleksiyonun Jenner’ın giyilebilir teknoloji alanındaki ilk girişimi olmasında yatıyor.

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Her yüze ve tarza uygun farklı tasarımlar

Yeni Meta Glasses serisi, kullanıcıların farklı yüz hatlarına, ruh hâllerine ve kullanım senaryolarına uyum sağlayabilecek üç temel çerçeve stiliyle lansmanını gerçekleştirdi. Zamansız ve çok yönlü bir görünüm sunan dikdörtgen formundaki "Meta Adventurer" modeli Standart ve Büyük olmak üzere iki farklı boyut seçeneğiyle geliyor. Daha iddialı bir duruş sergilemek isteyenler için "Meta Fury" modeli öne çıkarken, Kylie Jenner'ın kişisel tarzından ilham alınarak tasarlanan "Meta Glasses by Kylie" ise benzersiz, ince ve oval bir çerçeve yapısına sahip.

Gözlüklerin kişisel bir aksesuar olmasından yola çıkan üreticiler; Klasik Siyah, Klasik Kaplumbağa Kabuğu, Yarış Yeşili, Keten, Merlot, Maun ve Kumtaşı gibi zengin bir renk paleti hazırlamış. Bu renkler, EssilorLuxottica tarafından geliştirilen güneş gözlüğü, Transitions (güneşe göre renk değiştiren), polarize ve şeffaf lens seçenekleriyle birleşiyor. Toplamda 26 farklı stil kombinasyonu sunan seri, aynı zamanda numaralı gözlük camları ile de tamamen uyumlu çalışıyor. Yeni "Rx Lens Swap" sistemi sayesinde kullanıcılar, satın alım sonrasında kendi tercih ettikleri optisyenler aracılığıyla numaralı cam montajı yaptırabiliyor ve bu işlem ürünün garantisini geçersiz kılmıyor.

Gelişmiş özelliklere sahip

Kullanıcı konforunu artırmak adına Meta Glasses modelinde 3 yönlü ayarlanabilir burun pedleri, ayarlanabilir şakak uçları ve esnek menteşeler kullanılmış. Cihazın üzerinde yer alan özel bir aksiyon butonu, Meta AI yapay zekâsını hızlıca tetiklemeyi veya kullanıcının en sevdiği özelliği başlatacak şekilde özelleştirilmesini sağlıyor. Çevredeki sesleri ve dış dünyayı tamamen bloke etmeden müzik, podcast, sesli kitap dinlemeyi veya telefon görüşmeleri yapmayı sağlayan açık kulak hoparlörler de donanım mimarisinin önemli bir parçası.

Gelişmiş çoklu mikrofon dizisi ve rüzgâr gürültüsü azaltma teknolojisi sayesinde sesli komutlar, mesajlaşmalar ve aramalar pürüzsüz bir netlikte gerçekleşiyor. Kullanıcıların anı yaşarken eller serbest bir şekilde fotoğraf ve video çekmesine olanak tanıyan gözlükte, gizlilik unsurları da unutulmamış. Cihazda, etraftaki insanların mahremiyetine saygı gösterilmesini sağlayan yerleşik güvenlik mekanizmaları ve kullanıcıların neyi paylaşacağını kontrol edebileceği kolay gizlilik ayarları yer alıyor. Gün boyu kullanım hedeflenerek tasarlanan batarya, tek şarjla 8 saatin üzerinde bir kullanım ömrü sunuyor.