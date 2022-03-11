Avrupa Birliği Komisyonu ile Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasa Otoritesi, Google ve Meta'ya yönelik rekabet soruşturması başlattı. Yapılan açıklamada Google'ın rakiplerini engelliyor olmasından şüphe duyulduğu ifade edildi.

Günümüz internetinin en büyük iki ismi olan Google ile Facebook, Instagram ve WhasApp’ın çatı şirketi Meta, bugün büyük bir soruşturmayla karşı karşıya kaldı. Avrupa Birliği Komisyonu ve Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasa Otoritesi, iki şirketin 2018 yılında aralarında yaptığı anlaşmanın incelenmesi üzerine rekabet soruşturması başlattığını duyurdu.

Komisyon, bugün yaptığı duyurusunda 2018 yılında yapılan ve ‘Jedi Blue (Jedi Mavisi)’ olarak adlandırılan anlaşmasıyla çevrimiçi görüntülü reklamcılıkta rekabetin engellenip engellenmediğinin inceleneceğini belirtti. Söz konusu reklamlar, internet sitelerinde, mobil uygulamalarda ve sosyal medyada gördüğümüz reklamları kapsıyor.

Google, reklamcılık alanında rakiplerini engellemek istemiş olabilir:

Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasa Otoritesi CEO’su Andrea Coscelli, paylaştığı açıklamada Google’ın reklamcılık hizmetleri konusunda rakiplerini engellemek için Meta ile iş birliği yapmış olabileceğinden şüphelendiklerini ifade etti. Soruşturma duyurusuyla birlikte Meta tarafından da bir açıklama paylaşıldı.

Meta adına konuşan bir yetkili, açıklamasında "Meta’nın Google ile yaptığı münhasır olmayan teklif sözleşmesi ve diğer teklif platformlarıyla yaptığımız benzer sözleşmeler, reklam yerleşimleri için rekabetin artmasına yardımcı oldu. Bu iş ilişkileri, Meta’nın reklam verenlere ve yayıncılara daha fazla değer sunmasını sağlayarak herkes için daha iyi sonuçlar sağlar. Her iki soruşturmada da iş birliği yapacağız.” ifadelerine yer verdi. Meta, anlaşmayı savunan bir açıklama yaparken Google’dan henüz bir açıklama gelmedi.