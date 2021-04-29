Metallerin Anında Sıvıya Döndüğü Bir Gezegen Keşfedildi

Bilim insanları, Dünya'dan 490 ışık yılı uzaklıkta metalleri anında sıvıya döndürecek kadar sıcak bir gezegen keşfetti. Bilim insanlarına göre söz konusu gezegen, ölçülen en yüksek ikinci sıcaklığa sahip.

Bilim insanları bir yandan Mars gibi Dünya'ya yakın bir konumda bulunan gezegenlerin insan hayatını destekleyip desteklemeyeceğini araştırmaya devam ederken bir yandan da derin uzayda Dünya benzeri gezegenler aramaya devam ediyorlar. Güney Queensland Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, bu konudaki çalışmalarına devam ederken metali eritecek kadar sıcak cehennemvari bir gezegen keşfettiler.

Bilimsel adı TOI-1431b olan ancak MASCARA-5b olarak da anılan bu ultra sıcak gezegen, Dünya'dan 490 ışık yılı uzaklıkta yer alıyor. Güneş sisteminin en büyük gezegeni olan Jüpiter'in yaklaşık iki katı büyüklüğünde olan gezegen, galaksimizde bulunan "kırmızı cüce" kategorisindeki yıldızları dahi aşan bir yüzey sıcaklığına sahip.

Keşfedilen cehennemvari ​gezegen, ölçülen en yüksek ikinci sıcaklığa sahip

Görsel temsilidir.

Gerçekleştirdikleri keşif ile ilgili açıklamalarda bulunan Güney Queensland Üniversitesi'nden astrofizikçi Dr. Brett Addison, "Bu hayli cehennemvari bir gezegen; gündüz tarafında sıcaklığı yaklaşık 2 bin 700 santigrat dereceye, gece sıcaklığı 2 bin 300 santigrat dereceye yaklaşıyor, atmosferinde hiçbir yaşam formu var olamaz. Hatta gezegenin gece sıcaklığı şimdiye kadar ölçülen en yüksek ikinci sıcaklık" diyerek keşfettikleri gezegendeki korkunç şartları açıkladı.

Dr. Addison, keşfedilen gezegen için "TOI-1431b, yıldızına çok yakın bir yörüngede olduğu için incelenen en sıcak gezegenlerden biri" ifadelerini kullanıyor ki Dünya'da sağlam metaller olarak bildiğimiz titanyum, platin, paslanmaz çelik gibi metaller, bu gezegende anında sıvıya dönüşüyorlar. Yine de söz konusu gezegenin 5 bin 505 derece yüzey sıcaklığına sahip Güneş kadar sıcak olmadığını belirtelim.

Ultra sıcak gezegen, yıldızının dönüş yönünün tersine hareket ediyor

Görsel temsilidir.

TOI-1431b gibi aşırı sıcak gezegenler nadiren keşfediliyor ancak bu gezegenin ters yönlü bir yörüngeye sahip olması, onu daha da özel kılıyor. Bu nedenle Dr. Addison, keşfedilen gezegenle ilgili olarak, "Güneş Sistemine bakarsanız, tüm gezegenler yörüngede Güneş'in döndüğü yönde döner ve hepsi aynı düzlemde yer alır. Bu yeni gezegenin yörüngesi o kadar eğimli ki, aslında ev sahibi yıldızının dönüş yönünün tersine hareket ediyor" ifadelerini kullanıyor.

Muazzam derecede yüksek bir yüzey sıcaklığına sahip olan TOI-1431b, ilk olarak NASA'nın Geçiş Halindeki Öte Gezegen Araştırma Uydusu (TESS) tarafından tespit edilmiş, sonrasında Kanarya Adaları'ndaki Yıldız Gözlem Ağı Grubu (SONG) tarafından onaylanmıştı. Bilim insanlarının öte gezegenler ile ilgili çalışmaları, önümüzdeki dönemde yeni ekstrem şartlara sahip gezegenler ile karşılaşmamızı sağlayabilr.