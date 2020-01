Metro Exodus’un Yeni Genişleme Paketi: Sam’s Story

2019 yılına damgasını vuran ve özellikle grafikleriyle herkesin ilgisini çekmeyi başaran Metro Exodus, yeni bir genişleme paketine kavuşuyor. Sam’s Story ismindeki yeni genişleme paketi, gelecek ay PC, PS4, Xbox One ve Stadia platformları için yayınlanacak.

Geçtiğimiz senenin en ilgi çeken oyunlarından biri olan Metro Exodus, sevilen roman serisi Metro’nun son kitabı Metro 2035’in içeriğini enfes grafiklerle oyuncularla buluşturmuştu. Birçok kişinin bilgisayarlarının performansını zorlamak için kullanacağı bir oyun olan Metro Exodus, yeni genişleme paketleriyle güncel bir oyun olmaya devam ediyor. İki parçaya ayrılmış genişleme paketinin ilk parçası, geçtiğimiz aylarda piyasaya sürülmüştü.

The Two Colonels adlı genişleme paketi, oyuna hem yeni görevler ve yeni bir hikâye hem de yepyeni grafik özellikleri getirmişti. Oyundaki ışın izleme teknolojisini oldukça ileri seviyeye taşıyan The Two Colonels genişleme paketi, oyunun dış mekân ışık performansının başarısını iç mekânlara da taşımıştı ve bu, oyunun daha gerçekçi bir ışıklandırmaya sahip olmasını sağlamıştı. Geliştirici ekip, bir genişleme paketi daha yayınlamaya karar verdi.

Sam’s Story, 11 Şubat 2020’de yayınlanacak:

Oyundaki karakterlerden biri olan Sam’e odaklanacak Sam’s Story isimli bu yeni genişleme paketinde, aslen ABD’li olan Sam’in Vladivostok’tan ABD’ye olan seyahati konu alınıyor. Sam’in ailesini bulma ümitleri, Moskova’nın yaşam olan tek şehir olmadığı keşfedildiğinde yeniden canlanıyor. Elbette Sam’in yapacağı bu yolculukta karşısına bir sürü de engel çıkıyor.

Sam’s Story isimli yeni genişleme paketi, 11 Şubat 2020 tarihinde yayınlanacak ve 25 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Bunun yanı sıra geliştirici ekibin yeni bir oyunla ilgili çalışmalara başladığı söylentileri geçtiğimiz sene içerisinde gündeme gelmişti. Gelen son haberler, yeni oyunun Metro serisi için bir devam oyunu olacağını gözler önüne sermişti. Metro roman serisinin son kitabı olan Metro 2035’i konu alan Exodus’tan sonra yeni oyunun hangi yapımdan esinleneceği veya neyi konu alacağı ise henüz bilinmiyor.