Yamyamlarca Öldürüldüğü İddia Edilen Rockefeller'ın Hikâyesi

Komplo teorilerine sık sık konu olan ve “dünyayı yöneten beş aileden biri” efsanesiyle tanıdığımız Rockefeller Ailesi’nin üyelerinden Michael Rockefeller’ın kaybolma hikâyesini daha önce duymuş muydunuz?

Her ne kadar dünyanın en zengin ailelerinden biri de olsanız, ölüm kapıyı çaldığında elden bir şey gelmiyor. Ölümden daha beter bir acı varsa ki o da öldüğünü düşündüğünüz kişinin cesedini bile bulamamak.

Bugün sizlerle beraber, 61 yıldır kemikleri bile bulunamayan, olayı çözen kişinin 250 bin dolar kazanebileceği, dünyanın en zengin ailesinin üyesi Michael Rockefeller’ın hikâyesini inceleyeceğiz.

Michael’ın doğumu ve gençlik yılları

Tam adıyla Michael Clark Rockefeller, 1938 yılında Eski ABD Başkan Yardımcısı Nelson Aldrich Rockefeller & Mary Rockefeller çiftinin beşinci ve son çocuğu olarak dünyaya geldi.

Rockefeller Ailesi’nin beşinci kuşak üyesi olan Michael, Harvard Üniversitesinde tarih ve ekonomi eğitimi aldıktan sonra antropolog olarak araştırmalar yapmaya başladı.

Ölümcül Yeni Gine macerası

Michael, Batı’da Endonezya ve Doğu’da Papua Yeni Gine ile komşu olan Yeni Gine adasının yerli halkı Asmatları araştırmak üzere çalışmalara başladı. Hollanda Ulusal Etnoloji Müzesi ile görüşen Michael, 1961 yılında Hollandalı meslektaşı Rene Wassing ile yola çıktı.

Michael ve Rene, sırasıyla Asmat köylerini gezerken; 17 Kasım 1961 tarihinde tekneleri alabora oldu. Michael ve Rene, okyanusun ortasında alabora olan tekneye tutunarak yardım beklemeye başladılar. Michael, “kıyıya kadar yüzebilirim” diyerek bölgeden ayrılırken; Rene ise yardım beklemeyi tercih etti.

Rene kurtarıldı fakat Michael’dan iz yok

Kazadan bir gün sonra olay yerine gelen arama kurtarma ekiplerince Hollandalı antropolog Rene Wassing kurtarıldı fakat Michael Rockefeller’ın izine rastlanamadı. 1961 yılından 1964 yılına kadar 3 yıl boyunca bölgede geniş çaplı araştırmalar yapılmasına rağmen Michael’a ait en ufak bir iz bile bulunamadı. 3 yıllık yoğun çabaların ardından olay, “Michael’ın öldüğü” şeklinde kayıtlara geçti.

Söz konusu Rockefeller Ailesi ise teoriler asla eksik olmaz

Hassas Görüntü!

Dünyanın en ünlü ve en zengin ailelerinden biri olarak kabul edilen ve hakkında türlü türlü iddiaların dilden dile dolaştığı Rockefeller Ailesi, her konuda olduğu gibi bu olayda da türlü türlü teorilerle karşı karşıya geldi.

Teoriler arasından gerçeğe en uzak olanlara şöyle bir bakacak olursak eğer; Michael’ın, aile çıkarları doğrultusunda kardeşleri tarafından öldürüldüğü düşünülmektedir. Bir diğer iddia ise; Rockefeller Ailesi’nin Michael’ı sakladığı ve bu ormanları kullanıma açabilmek için yerli halkı zan altında bıraktığıdır. İddiaya göre, zamanı geldiğinde Rockefeller Ailesi ormandaki kabileleri öldürerek intikam alacak ve arazileri kullanacaktır.

Köpek balığı ya da yamyam kabileler

Hassas Görüntü!

Komplo teorilerini bir kenara bırakıp, mantıklı iddialara bakacak olursak eğer; kazanın yaşandığı yer ve Michael’ın yüzme rotası da değerlendirilince, ortaya atılan en güçlü iddia; Michael’ın köpek balıkları tarafından yok edildiği ve bu yüzden günümüze kadar hiçbir izine rastlanamadığıdır. Michael’in yüzdüğü rotada çok sayıda köpek balığı olduğu bilinen bir gerçektir.

Bir diğer güçlü iddia ise; Michael’ın bir şekilde kıyıya kadar yüzmesi halinde, beyazlardan pek hoşlanmayan yerli halk ile karşılaşmış olma ihtimalidir. İddialara göre; yıllar önce Endonezya ormanlarında devriye gezen, beyazlardan oluşan bir polis ekibi, yerli halktan bir genci öldürür. Bu olayın ardından kabile, intikam almak için karşılarına çıkacak olan ilk beyazı öldürme yemini etmiştir. İddiayı savunanlar, Michael’ın bu kabile ile karşılaştığını söyler.

Kitaplar ve belgeseller de yamyamlıktan bahsediyor

Hassas Görüntü!

Her ne kadar köpek balığı iddiasının yanında daha abartı gibi dursa da; Michael’ın yamyamlar tarafından öldürüldüğü iddiası pek çok araştırma kitabı ve belgesele de konu olmuştur. Amerikalı yazar Carl Hoffman’ın yazdığı kitap ve Keep the River on Your Right adlı belgeselde de Michael’ın yerli halk tarafından kurban edildiğinden bahsedilir.

Amerikalı araştırmacı yazar Milt Machlin, 1969 yılında Yeni Gine, Papua Yeni Gine ve Endonezya ormanlarında Michael’ın izini aradı ve araştırma notlarıyla The Search for Michael Rockefeller adlı kitabı yazdı. Bu kitapta, Machlin’in iddialarına göre Michael kesinlikle yamyamlığa kurban gitmiştir.

Başına ödül konuldu, şarkılar yazıldı...

Hassas Görüntü!

Ölümünün ardından kemikleri bile bulunamayan Michael adına ailesi; cesedini ya da kemiklerini bile bulana 250 bin dolar ödül vereceğini açıkladı fakat 61 yıldır Michael’a ait hiçbir ize rastlanamadı. Bu süreç içerisinde Guadalcanal Diary adlı müzik grubu, 1986 yılında Michael Rockefeller adında bir şarkı besteledi.

Guadalcanal Diary'nin şarkısı:

Peki ya sizler Michael Rockefeller olayı hakkında neler düşünüyorsunuz?

