Şehir içi kullanım için geliştirilen çevre dostu mikromobilite çözümleri, son yılların en gözde ulaşım trendleri arasında yer alıyor. Bugün tanıtılan Microlino 2.0 adındaki elektrikli otomobil ve Microletta ismindeki e-trake, kullanıcılara yeşil ve ucuz ulaşım için yeni bir alternatif sunuyor.

Microlino 2.0, 2015 yılında ortaya çıkan ve bugün ilk kez halka açık olarak gösterilen orijinal konseptin tamamen yeniden tasarlanmış bir versiyonu. Cenevre Otomobil Fuarı corona virüsü salgını nedeniyle iptal edildiği için aracı kanlı canlı göremiyoruz ancak bu, tasarımına ve özelliklerine bakış atmamıza engel değil. Ayrıca Microlino ile beraber, herhangi bir izin belgesi veya ehliyet gerektirmeyen üç tekerlekli elektrikli motosiklet Microletta’yı da ilk kez görüyoruz.

1956 BMW Isetta modelinden esinlenilerek tasarlanan Microlino 2.0, 90km/s maksimum hıza ve tam şarjla 200 kilometre sürüş menziline sahip. 2021’de teslimatlarına başlanacak olan aracın fiyatı ise 12.000 euro (yaklaşık 81.440 TL). Şirket, orijinal tasarım için 17.000'den fazla ön sipariş aldığını söylüyor. Kalite, güvenlik ve kullanım ile ilgili endişeleri gidermek için tasarımı değiştiren Micro, bu süreçte müşterilerinden büyük bir destek aldığını belirtiyor.

Ön taraftan açılan kapısı ve minimal tasarımı ile öne çıkan Microlino 2.0, sadece 2,4 metre uzunluğunda. 15kW gücünde kompakt bir bataryaya sahip olan araç, normal bir ev prizinden dört saat içinde yüzde 100 oranında şarj edilebiliyor.

Micro, araçtaki dijital gösterge panelinin akıllı telefonlar aracılığıyla özelleştirilebileceğini söylüyor. Direksiyonu bu kez kapı yerine, kokpit bölgesine sabitleyen şirket, böylece kapının daha fazla açılmasını ve sürücülerin araca daha kolay girmesini sağlamış.

Micro ayrıca Microletta adını verdiği üç tekerlekli elektrikli motosikletini de tanıttı. Öndeki iki tekerlek, viraj alırken daha iyi kavrama ve daha kısa fren mesafesi sunuyor.

Tam şarjla 100 kilometreden daha fazla sürüş menziline sahip olan Microletta, maksimum 80km/s hıza çıkabiliyor. Buna rağmen Avrupa’da yaşayan kişiler, elektrikli motosikleti kullanmak için özel bir lisansa veya ehliyete ihtiyaç duymayacak. Microletta için biçilen değer ise 4.900 euro (yaklaşık 33.993 TL).