Fransız otomobil üreticisi Citroen, “Ami” adını verdiği yüzde 100 elektrikli aracını tanıttı. Şehir içi ulaşım için tasarlanan iki kişilik araç, tek bir şarjla 70 kilometre sürüş menzili sunan 5.5kWh gücünde bir bataryaya ev sahipliği yapıyor.

Avrupa'nın en büyük ikinci otomobil üreticisi olan Groupe PSA'nın bünyesindeki markalardan biri olan Citroen, çevre dostu mikromobilite ulaşım çözümü Ami’yi tanıttı. Minyatür bir arabayı andıran Ami, o kadar küçük ki sürüş için bir ehliyet veya özel bir lisans gerektirmiyor. Tabii bu, Fransa'da en az 14, diğer Avrupa ülkelerinde ise 16 yaşında olan kişiler için geçerli.

Tek şarjla 70 kilometre yol gidebilen Ami, 5.5kWh değerinde bir bataryaya sahip. Citroen, aracın pilinin herhangi bir standart 220v priz vasıtıyla, üç saatte yüzde 100 oranında şarj edilebileceğini söylüyor. Kompakt tasarımı ile şehir içindeki dar sokaklardan dahi rahatlıkla geçebilen Ami, saatte en fazla 45 kilometre hıza kadar çıkabiliyor.

Citroen, müşterilerin 6.000 euro (Yaklaşık 41.126 TL) karşılığında Ami’ye sahip olabileceklerini söylüyor. Satın almayı düşünmeyen kişilere özel bir abonelik sistemi sunacağını açıklayan Fransız şirket, aracı iki yıl boyunca kiralamayı taahhüt edenlere aylık 20 euroluk (137 TL) bir paket teklif edecek. Citroen, aracı satın almadan önce denemek isteyen kişilerin, Avrupa'daki Free2Move araç paylaşım servisinden dakikada 0.26 euro (1,78 TL) karşılığında bir tane kiralayabileceklerini belirtti.

Citroen, 30 Mart'ta Fransa'da Ami için siparişleri kabul etmeye başlayacak. Nisan veya mayıs aylarında İspanya, İtalya, Belçika, Portekiz ve Almanya pazarına sunulacak olan elektrikli araç, yaz aylarında alıcılara teslim edilmeye başlanacak.

Citroen Ami tanıtım videosu