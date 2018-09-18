Microsoft, Bing Görsel Arama'nın en iyi özellikleri olan metin seçme-kopyalama ve matematik çözücü özelliklerini iOS ve Android platformlarına getiriyor.

Dünyanın en büyük yazılım şirketi konumunda bulunan Microsoft, iOS ve Android için Bing arama motorunun Görsel Arama özelliğini geliştirdiğini duyurdu. Söz konusu iyileştirmelerin başında metin seçme-kopyalama ve matematik çözücü yer alıyor.

Artık Bing’in Görsel Arama özelliğini kullanarak bir görsel üzerindeki metinleri seçebiliyorsunuz. Böylece bir tabelada ya da dergide gördüğünüz bir cümleyi metin olarak paylaşmak için tek yapmanız gereken fotoğrafını çekmek ve görsel üzerinden metni seçmek.

Daha da önemlisi Bing Görsel Arama, numaraları, e-posta adreslerini, internet sitelerini ayırt edebiliyor. Fotoğrafını çektiğiniz görselde bir numara varsa direkt olarak bu numarayı arayabilir, ya da bir URL görüyorsanız direkt olarak bağlantıya gidebilirsiniz.

Görsel Arama’ya gelen bir diğer yeni özellik matematik çözücü ise fotoğrafını çektiğiniz herhangi bir görseldeki matematiksel denklemi çözebiliyor. Matematik çözücü, karmaşık problemleri kolaylıkla çözebilmesi ile ünlü.

Microsoft, Bing Görsel Arama'daki söz konusu yeni özellikleri iOS kullanıcıları için çoktan kullanıma sunmuş durumda. Android kullanıcıları ise bu ay sonuna kadar metin seçme-kopyalama ve matematik çözücü özelliklerine kavuşacaklar.