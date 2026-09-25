Meta, Ray-Ban ve Oakley akıllı gözlüklerinin resmen Türkiye'ye geleceğini açıkladı.

Meta, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Connect 2026 konferansında yepyeni ürünlerini bizlerle buluşturmuştu. Tabii ki en çok dikkat çekenler akıllı gözlüklerdi. Yeni Meta Ray-Ban’lar, Ray-Ban Meta Audio isimli kamerasız ses odaklı gözlük, Meta VR Glasses isimli hafif tasarımlı sanal gerçeklik başlığı, tamagotchiye benzeyen yapay zekâ cihazı gibi dikkat çeken ürünler tanıtıldı.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Maalesef Meta’nın akıllı gözlükleri şimdiye kadar resmî olarak ülkemizde satılmıyordu. Ancak etkinlikle birlikte ABD’li teknoloji devinden Türkiye’deki kullanıcıları çok sevindirecek bir açıklama geldi.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Meta’nın Ray-Ban ve Oakley akıllı gözlükleri Türkiye’ye geliyor!

Meta, akıllı gözlük kategorisindeki ürün yelpazesini yeni ülkelere ulaştırmaya hazırlandığını açıkladı. Şirket tarafından yapılan resmi açıklamaya göre firmanın akıllı gözlük modelleri yıl sonuna kadar Türkiye dahil birçok yeni pazara giriş yapacak.

Açıklanan küresel genişleme planı kapsamında ürünlerin erişime açılacağı ülkeler yalnızca Türkiye ile sınırlı değil. . Meta; Türkiye’nin yanı sıra Polonya, Portekiz, İsrail, Güney Afrika, Endonezya, Tayland, Hong Kong, Yeni Zelanda, Malezya ve Filipinler olmak üzere toplamda 11 yeni pazarda gözlüklerini tüketicilerle buluşturmayı hedefliyor.

Türkiye’de ve diğer yeni pazarlarda satışa çıkacak donanım yelpazesi üç farklı modeli kapsıyor. Kullanıcılar yıl sonundan itibaren Oakley Meta, Ray-Ban Meta ve Ray-Ban Meta Optics modellerini satın alabilecekler. Tanıtılan bu seriler, hem spor hem de günlük kullanım tarzlarına hitap eden farklı tasarım anlayışlarını bir araya getiriyor.

Cihazların en önemli odak noktalarından biri ise sundukları yapay zekâ entegrasyonu. Gözlüklerin temel çalışma prensibinde yer alan “Meta AI” yapay zekâ sistemi, halihazırda Türkiye’deki kullanıcılar tarafından erişilebilir durumda. Ayrıca uzun süredir Türkçe desteği var. Bu yüzden de gözlükler ülkemize geldiğinde rahatça kullanım sunabilecekler.

Meta, akıllı gözlük modellerinin yeni pazarlara geliş tarihini "yıl sonu" olarak kesinleştirmiş olsa da henüz fiyatlarla ilgili bilgi yok