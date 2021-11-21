Bir işçi internetten gazete okuduğu, sürekli işe geç geldiği ve mesai saatleri dışında izinsiz olarak çalışma alanına geldiği iddialarıyla tazminatsız olarak kovuldu. İşveren ve işçinin mahkemelere karşılıklı olarak verdiği dilekçeler sonucunda işten çıkarılma geçerli sayıldı.

Tazminatsız kovulma sebepleri denince aklınıza neler geliyor? İşe sürekli gerekli vaktin dışında gelmek, taciz, fiziksel ya da sözlü şiddet, ya da basitçe işle ilgili sorumlulukları yerine getirmeme gibi şeyler geliyordur diye tahmin ediyoruz. Peki sizce telefondan haberlere bakmak bir neden midir? Sanıyoruz ki cevabınız bunun miktarına bağlı olduğu yönünde.

Bu tartışmalı konu, yakın zamanda gerçekleşen bir işten çıkarılma olayının sebebi oldu. İşveren, işe sürekli geç kaldığını ve telefondan gazete okuduğunu iddia ettiği çalışanı tazminatsız olarak kovdu. Çalışanın mahkemeye başvurmasıyla da birbirinin aksi olan kararlar art arda geldi.

Yüksek mahkeme son kararı verdi

İşverenin ifadelerine göre "mesaiye geç gelmeyi alışkanlık haline getiren" ve "internetten gazete okuyan" bir çalışan, sorumluluklarını yerine getirdmediği ve “işi savsakladığı” gerekçesiyle işten tazminatsız olarak atıldı. İş Mahkemesi’ne başvuran şahıs internetten gazete okuduğu, sürekli işe geç geldiği ve mesai saatleri dışında izinsiz olarak çalışma alanına geldiği iddialarını reddetti. Mahkemenin işten çıkarmayı geçerli bulmasının üzerine kararı istinaf mahkemesine taşıyan çalışan, alınan kararla işine iade edildi. Zira yapılan hiçbir suçlama, işyeri tarafından somut kanıtlarla kanıtlanmamıştı.

Bölge Adliye Mahkemesi’nin verdiği bu kararı temyiz eden işveren, olayı Yargıtay’a taşıdı. Yüksek mahkeme ise tanıklarla doğrulanan bu iddiaları kabul ederek çalışanın tazminatsız olarak işten çıkarılmasına izin verdi. Alınan kararda şu ifadeler yer aldı:

Fesih bildiriminde adı geçen mesaide iken gazete okuma, sık aralıklarla mesaiye geç gelme, izinsiz mesai sonrası iş yerine girme eylemlerine dair tutanaklar tutulduğu gibi tutanak içerikleri tanıklarca da doğrulanmıştır. Bu davranışın iş yeri kurallarına uymadığı sabit olmakla birlikte eylemin haklı fesih sebebi ağırlığında olmadığı ancak işverenin bu davranışı yapan işçi ile iş ilişkisini sürdürmesi beklenemeyeceğinden işverence yapılan feshin geçerli sebebe dayandığı kabul edilerek davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. Bölge Adliye Mahkemesi kararının ortadan kaldırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.