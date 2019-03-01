Microsoft, Excel’in mobil sürümü için son yıllarda yaptığı en işlevsel güncellemelerden birisini sundu. Artık gördüğünüz her tablonun fotoğrafını çekip, Excel’e düzenlenebilir bir tablo olarak aktarabilirsiniz. Basılı tabloları tabloyu dijitale aktarmak uğraş harcama dönemi sona erdi.

Bir kitapta, bilimsel bir makalede ya da bir raporda tablo görüyor, onu dijital ortama aktarmak istiyorsunuz. Bunun için Excel’i açıp, tabloyu tek tek kendi elinizle işletmeniz gerekiyor. Hele hele o tabloda formüller uygulanması gerekiyorsa işler daha karmaşık bir hal alıyor.

Microsoft ise temel yapay zeka yazılımlarından faydalanarak, Excel’e kullanışlı bir güncelleme getirdi. Herhangi kağıda basılan tablonun fotoğrafını çekip, saniyeler içinde Excel’de düzenlenebilir hale getirebiliyorsunuz.

Manuel olarak veri girme sorununu ortadan kaldıran özellik, Excel’in Android sürümünde kullanılabilir durumda. Bunun için uygulamaya girip, aşağıdaki işlemi yapmanız gerekiyor:

Excel uygulamasındaki “Insert Data From Picture” ya da “Fotoğraftan Veri Girişi Yap” özelliğine dokunuyor, dijital ortama aktarmak istediğimiz tabloyu ekrana sığdırarak fotoğrafını çekiyoruz.

Çektiğimiz fotoğraf üzerinde kesme ve kırpma işlemi yaparak Excel için tanımlama alanı belirliyoruz. Ardından ilerlediğimizde uygulama saniyeler içerisinde fotoğraftaki tabloyu dijital ortama aktarıyor. Bu tablo üzerinde dilediğimiz gibi değişiklik yapabiliyor, isteğimize göre özelleştirebiliyoruz.

Microsoft, özelliği yakında iOS işletim sistemine sahip cihazlara da sunacak.