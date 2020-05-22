Microsoft Excel'e PDF'ten Veri Alma Özelliği Geldi

Microsoft, Windows bilgisayarlar için Office uygulamasına yeni bir güncelleme yayınladı. Yayınlanan güncelleme ile birlikte artık Excel, PDF belgelerden veri alabiliyor.

Microsoft'un Office en çok kullanılan uygulamalarından Excel, yayınlanan son güncellemeyle beraber artık PDF belgelerde bulunan verileri alabilme yeteneğine kavuştu. Böylece artık PDF'lerde yer alan veriler Excel'e alınarak incelenebiliyor ve yenilenebiliyor.

Microsoft, Excel 2016’dan itibaren harici verileri uygulamaya aktarmak için yapay zeka kullanmaya başlamıştı. Bir eklenti gibi çalışmayan yapay zeka, birçok farklı dosya türünden verileri Excel’de kullanıma sunabiliyordu.

Excel için yayınlanan yeni özellikten şu anda sadece Windows işletim sistemine sahip kullanıcılar faydalanabiliyor. Güncellemeye ulaşabilen ve PDF belgelerden verileri almak isteyen Excel kullanıcıları 'Veri' sekmesi altında bulunan Veri Al kısmında PDF’den Al seçeneğini görebilirler.