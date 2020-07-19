Microsoft Flight Simulator’ın Tüm Havalimanları ve Uçakları

Microsoft’un uzun zamandır beklenen yeni uçuş simülasyonu Microsoft Flight Simulator, özellikle bize sunacağı yeni teknolojiler ve alışık olmadığımız bir sisteme sahip olacağından uçuş simülasyonu ile ilgilenmeyen oyuncuların bile ilgisini çekmeyi başarmıştı. Microsoft, geçtiğimiz günlerde oyunun çıkış tarihini ve fiyatını da paylaşmıştı.
Microsoft Flight Simulator, şirketin eski simülatörlerinde de olduğu gibi tüm dünyayı gerçek ölçekli bir şekilde barındıracak. Oyun, gerçeğe yakın grafiklerinin yanı sıra dünyadaki hava şartlarını gerçek zamanlı olarak bize aktaracak, hava trafiğini dahi gerçek zamanlı olarak yansıtacak.
Microsoft Flight Simulator’da yer alacak havalimanları ve hava araçları:
Evde oturduğumuz yerden bir pilot olmamıza imkan verecek Microsoft Flight Simulator, aynı zamanda 30 farklı hava aracına ve detaylı şekilde tasarlanmış, gerçekten farkı olmayan 40 havalimanına ev sahipliği yapacak. Peki oyunda hangi hava taşıtları ve detaylı havalimanları bulunacak? Microsoft Flight Simulator’da yer alacak hava araçlarının ve havalimanları şu şekilde olacak (Listede yer almayan havalimanları yalnızca detaylandırılmamış bir şekilde oyunda bulunacak):
Microsoft Flight Simulator hava araçları:
Airbus A320neo
Aviat Pitts Special S2S
Boeing 747-8 Intercontinental
Boeing 787-10 Dreamliner
Cirrus SR22
CubCrafters XCub
Daher TBM 930
Diamond DA40 NG
Diamond DA40-TDI
Diamond DA62
Diamond DV20
EXTRA 300LT
Flight Design CTSL
ICON A5
JMB VL-3
Pipistrel Virus SW 121
Robin CAP 10
Robin DR400-100 Cadet
Textron Beechcraft Baron G58
Textron Beechcraft Bonanza G36
Textron Beechcraft King Air 350i
Textron Cessna 152
Textron Cessna 152 Aerobat
Textron Cessna 172 Skyhawk
Textron Cessna 172 Skyhawk (G1000)
Textron Cessna 208B Grand Caravan EX
Textron Cessna Citation CJ4
Textron Cessna Citation Longitude
Zlin Savage Club
Zlin Shock Ultra
Microsoft Flight Simulator detaylı havalimanları:
- Adolfo Suarez Madrid-Barajas Havalimanı
- Amsterdam Schiphol Havalimanı
- Aspen/Pitkin County Havalimanı
- Billy Bishop Toronto City Havalimanı
- Bugalaga Hava Meydanı (CAMA)
- Cape Town Uluslararası Havalimanı
- Cebelitarık Havalimanı
- Chagual Havalimanı
- Chicago O’Hare Uluslararası Havalimanı
- Christiano Ronaldo Madeira Uluslararası Havalimanı
- Courchevel Altiport’u
- Denver Uluslararası Havalimanı
- Donegal Havalimanı
- Dubai Uluslararası Havalimanı
- Entebbe Uluslararası Havalimanı
- Frankfurt Havalimanı
- Gustaf III Havalimanı
- Haneda Havalimanı
- Heathrow Havalimanı
- Innsbruck Havalimanı
- John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı
- Juancho E. Yrausquin Havalimanı
- Kahire Uluslararası Havalimanı
- Los Angeles Uluslararası Havalimanı
- Mariscal Sucre Uluslararası Havalimanı
- Nanwalek Havalimanı
- Orlando Uluslararası Havalimanı
- Paris Charles de Gaulle Havalimanı
- Paro Uluslararası Havalimanı
- Queenstown Havalimanı
- Rio de Janeiro-Antonio Carlos Jobim/Gaelao Uluslararası Havalimanı
- San Francisco Uluslararası Havalimanı
- Seattle-Tacoma Uluslararası Havalimanı
- Sedona Havalimanı
- Sirena Havaalanı
- Stewart Havalimanı
- Sydney Havalimanı
- Telluride Havalimanı
- Tenzing-Hillart Havalimanı
- Toncontin Uluslararası Havalimanı