Microsoft Flight Simulator’ın Tüm Havalimanları ve Uçakları

Merakla beklenen Microsoft Flight Simulator’ın çıkış tarihi yaklaşırken biz de oyunda bulunacak tüm detaylı havalimanlarının ve hava araçlarının listesini sizler için hazırladık.

Microsoft’un uzun zamandır beklenen yeni uçuş simülasyonu Microsoft Flight Simulator, özellikle bize sunacağı yeni teknolojiler ve alışık olmadığımız bir sisteme sahip olacağından uçuş simülasyonu ile ilgilenmeyen oyuncuların bile ilgisini çekmeyi başarmıştı. Microsoft, geçtiğimiz günlerde oyunun çıkış tarihini ve fiyatını da paylaşmıştı.

Microsoft Flight Simulator, şirketin eski simülatörlerinde de olduğu gibi tüm dünyayı gerçek ölçekli bir şekilde barındıracak. Oyun, gerçeğe yakın grafiklerinin yanı sıra dünyadaki hava şartlarını gerçek zamanlı olarak bize aktaracak, hava trafiğini dahi gerçek zamanlı olarak yansıtacak.

Microsoft Flight Simulator’da yer alacak havalimanları ve hava araçları:

Evde oturduğumuz yerden bir pilot olmamıza imkan verecek Microsoft Flight Simulator, aynı zamanda 30 farklı hava aracına ve detaylı şekilde tasarlanmış, gerçekten farkı olmayan 40 havalimanına ev sahipliği yapacak. Peki oyunda hangi hava taşıtları ve detaylı havalimanları bulunacak? Microsoft Flight Simulator’da yer alacak hava araçlarının ve havalimanları şu şekilde olacak (Listede yer almayan havalimanları yalnızca detaylandırılmamış bir şekilde oyunda bulunacak):

Microsoft Flight Simulator hava araçları:

Airbus A320neo

Aviat Pitts Special S2S

Boeing 747-8 Intercontinental

Boeing 787-10 Dreamliner

Cirrus SR22

CubCrafters XCub

Daher TBM 930

Diamond DA40 NG

Diamond DA40-TDI

Diamond DA62

Diamond DV20

EXTRA 300LT

Flight Design CTSL

ICON A5

JMB VL-3

Pipistrel Virus SW 121

Robin CAP 10

Robin DR400-100 Cadet

Textron Beechcraft Baron G58

Textron Beechcraft Bonanza G36

Textron Beechcraft King Air 350i

Textron Cessna 152

Textron Cessna 152 Aerobat

Textron Cessna 172 Skyhawk

Textron Cessna 172 Skyhawk (G1000)

Textron Cessna 208B Grand Caravan EX

Textron Cessna Citation CJ4

Textron Cessna Citation Longitude

Zlin Savage Club

Zlin Shock Ultra

Microsoft Flight Simulator detaylı havalimanları: