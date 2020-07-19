  • Anasayfa
  • Oyun
  • Microsoft Flight Simulator’ın Tüm Havalimanları ve Uçakları

Microsoft Flight Simulator’da Yer Alacak Tüm Havalimanları ve Hava Araçları

3 dk okuma süresi
51
14
8
4
3
Merakla beklenen Microsoft Flight Simulator’ın çıkış tarihi yaklaşırken biz de oyunda bulunacak tüm detaylı havalimanlarının ve hava araçlarının listesini sizler için hazırladık.

Microsoft’un uzun zamandır beklenen yeni uçuş simülasyonu Microsoft Flight Simulator, özellikle bize sunacağı yeni teknolojiler ve alışık olmadığımız bir sisteme sahip olacağından uçuş simülasyonu ile ilgilenmeyen oyuncuların bile ilgisini çekmeyi başarmıştı. Microsoft, geçtiğimiz günlerde oyunun çıkış tarihini ve fiyatını da paylaşmıştı.

Microsoft Flight Simulator, şirketin eski simülatörlerinde de olduğu gibi tüm dünyayı gerçek ölçekli bir şekilde barındıracak. Oyun, gerçeğe yakın grafiklerinin yanı sıra dünyadaki hava şartlarını gerçek zamanlı olarak bize aktaracak, hava trafiğini dahi gerçek zamanlı olarak yansıtacak.

Microsoft Flight Simulator’da yer alacak havalimanları ve hava araçları:

Evde oturduğumuz yerden bir pilot olmamıza imkan verecek Microsoft Flight Simulator, aynı zamanda 30 farklı hava aracına ve detaylı şekilde tasarlanmış, gerçekten farkı olmayan 40 havalimanına ev sahipliği yapacak. Peki oyunda hangi hava taşıtları ve detaylı havalimanları bulunacak? Microsoft Flight Simulator’da yer alacak hava araçlarının ve havalimanları şu şekilde olacak (Listede yer almayan havalimanları yalnızca detaylandırılmamış bir şekilde oyunda bulunacak):

Microsoft Flight Simulator hava araçları:

Airbus A320neo

airbus a320neo

Aviat Pitts Special S2S

Aviat Pitts Special S2S

Boeing 747-8 Intercontinental

Boeing 747-8 Intercontinental

Boeing 787-10 Dreamliner

787

Cirrus SR22

cirrus

CubCrafters XCub

xcub

Daher TBM 930

daher

Diamond DA40 NG

diamond

Diamond DA40-TDI

diamond

Diamond DA62

diamond

Diamond DV20

diamond

EXTRA 300LT

extra

Flight Design CTSL

ctsl

ICON A5

icon

JMB VL-3

jmb

Pipistrel Virus SW 121

pipistrel

Robin CAP 10

robin

Robin DR400-100 Cadet

robin

Textron Beechcraft Baron G58

Beechcraft

Textron Beechcraft Bonanza G36

Beechcraft

Textron Beechcraft King Air 350i

Beechcraft

Textron Cessna 152

cessna

Textron Cessna 152 Aerobat

cessna

Textron Cessna 172 Skyhawk

cessna

Textron Cessna 172 Skyhawk (G1000)

cessna

Textron Cessna 208B Grand Caravan EX

cessna

Textron Cessna Citation CJ4

cessna

Textron Cessna Citation Longitude

cessna

Zlin Savage Club

cessna

Zlin Shock Ultra

cessna

Microsoft Flight Simulator detaylı havalimanları:

  • Adolfo Suarez Madrid-Barajas Havalimanı
  • Amsterdam Schiphol Havalimanı
  • Aspen/Pitkin County Havalimanı
  • Billy Bishop Toronto City Havalimanı
  • Bugalaga Hava Meydanı (CAMA)
  • Cape Town Uluslararası Havalimanı
  • Cebelitarık Havalimanı
  • Chagual Havalimanı
  • Chicago O’Hare Uluslararası Havalimanı
  • Christiano Ronaldo Madeira Uluslararası Havalimanı
  • Courchevel Altiport’u
  • Denver Uluslararası Havalimanı
  • Donegal Havalimanı
  • Dubai Uluslararası Havalimanı
  • Entebbe Uluslararası Havalimanı
  • Frankfurt Havalimanı
  • Gustaf III Havalimanı
  • Haneda Havalimanı
  • Heathrow Havalimanı
  • Innsbruck Havalimanı
  • John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı
  • Juancho E. Yrausquin Havalimanı
  • Kahire Uluslararası Havalimanı
  • Los Angeles Uluslararası Havalimanı
  • Mariscal Sucre Uluslararası Havalimanı
  • Nanwalek Havalimanı
  • Orlando Uluslararası Havalimanı
  • Paris Charles de Gaulle Havalimanı
  • Paro Uluslararası Havalimanı
  • Queenstown Havalimanı
  • Rio de Janeiro-Antonio Carlos Jobim/Gaelao Uluslararası Havalimanı
  • San Francisco Uluslararası Havalimanı
  • Seattle-Tacoma Uluslararası Havalimanı
  • Sedona Havalimanı
  • Sirena Havaalanı
  • Stewart Havalimanı
  • Sydney Havalimanı
  • Telluride Havalimanı
  • Tenzing-Hillart Havalimanı
  • Toncontin Uluslararası Havalimanı
Kaynak : https://mspoweruser.com/microsoft-flight-simulator-aircrafts-airports-list/
51
14
8
4
3
Emoji İle Tepki Ver
51
14
8
4
3
En Güncel Haberler