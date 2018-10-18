Microsoft, Geleceğin Evleri İçin Müteahhitliğe Soyunuyor

Microsoft'un şirket içinde yatırımları desteklemek ve geliştirmek için kurduğu merkezi Internet of Things Insider Laboratuvar'ına, ilk defa bir mimari firması kabul edildi.

Günümüzde çoğu bina, inanılmaz verimsiz tasarlanıyor. Bütün o enerji tasarruflu aletlere ve ekolojik olarak hassas cihazlara rağmen, dünyadaki karbondioksit salınımının büyük kısmı evlerden kaynaklanıyor. Yapılan girişimlerin çoğu, genel sorunu çözmek yerine, sorunun sadece bir parçasını çözüyor.

Kanada'nın meşhur CN Kulesi'ni de inşa eden Torontolu firma WZMH, akıllı tuğla olarak adlandırılabilecek Akıllı Çözüm Panelleri (ISP) ile geleceğin mimari atılımını yapabilir. Projenin başındaki Zenon Radewych de projeyi "geleceğimizin inşaat blokları" olarak tanımlıyor.

Microsoft'un ilgisini çeken firma, geçen ay dev şirketten davet de aldı. Radewych ve 12 kişilik ekibinin Insider Laboratuvarları'nda danışman olarak yer alması bekleniyor. Test uygulamaları için önümüzde 6 ila 12 aylık bir süre var.

Geleneksel evlerdeki yapıyı tersine çevirecek olan bu tuğlaların, Nesnelerin İnterneti'nin en büyük problemlerinden olan elektrik girişleri, kablolu bağlantı sorunlarını çözmesi bekleniyor. Her ne kadar siber güvenlik işini internetli nesnelere bırakmak gibi bir riski olsa da, Microsoft'un bile inşaat işini kendi bakış açısıyla girmesi ilginç bir adım.